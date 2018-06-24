Театральная школа Александра Калягина представит выпускные спектакли в Москве

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья под руководством председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народного артиста России Алекандра Калягина представляет выпускные спектакли в Москве, на сцене Театрального центра "На Страстном". Показ постановок, осуществленных в ходе обучения, начинается в воскресенье и продлится до 27 июня, вход на спектакли - свободный, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Собеседница агентства отметила, что Международная летняя театральная школа, не имеющая аналогов в мировой образовательной практике, проводится 12-й год подряд. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира, в числе которых Германия, Дания, Австрия, США, Великобритания, Гонконг, Тунис, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан, Армения и многие другие государства.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Обучение в Театральной школе СТД - бесплатное. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ.

"В рамках единого образовательного процесса осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей, которые будут представлены публике, - рассказали в пресс- службе СТД. - Так, сегодня показ откроется драматическим спектаклем "Сон в летнюю ночь" (режиссер Петр Шерешевский), на 25 июня объявлен кукольный спектакль "Россыпи" (режиссер Евгений Ибрагимов), также 25 и 26 июня будет представлена динамическая инсталляция - эксперимент "Лаборатория языка" (режиссеры Полина Бахтина, Ян Калнберзин). Еще в афише на 26 июня значится комедия "Тот самый день" (режиссер Михаил Мокеев), а завершит показ 27 июня перформанс "1518" (режиссеры Иван Естегнеев, Евгений Кулагин)".

ХII Международная летняя театральная школа, открывшаяся 2 июня, продлится до 28 июня. "По окончании обучения выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца", - сообщили в пресс-службе СТД.