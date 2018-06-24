Оркестр и солисты Большого театра дали открытый концерт в центре Москвы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Множество москвичей и гостей столицы посетили в воскресенье бесплатный концерт Симфонического оркестра и солистов Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России на Театральной площади Москвы.

Выступление стало российской премьерой международного проекта "BMW Опера без границ".

"Сегодня очень важный и очень интересный момент для жизни Большого театра, - подчеркнул генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. - Большой театр выходит из рамок своих стен, сюда, напрямую к вам - это "Опера без границ". Мне кажется, это замечательная акция, когда классическое искусство идет навстречу своему зрителю".

Урин сообщил, что с предложением концерта обратилась компания BMW Group Россия. Ее глава Штефан Тойхерт заявил, что рад представить проект, который "уже известен в Мюнхене, Берлине и Лондоне". "Мы верим, что искусство, культура, классическая музыка должны быть доступны всем", - отметил он.

Классика сильнее погоды

Прогноз синоптиков, обещавших осадки, не помешал проведению мероприятия. Пропуск зрителей на площадь начался за час до концерта, через 15 минут свободных сидячих мест из 500 не осталось. Многим пришлось стоять не только на самой площади, но и за ограждением. Во второй половине концерта сквозь тучи стало проглядывать солнце.

Полуторачасовую программу концерта под управлением музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева постарались сделать максимально популярной: музыка из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, арии из его оперы "Евгений Онегин", увертюра к опере "Сила судьбы" и Застольная песня из "Травиаты" Джузеппе Верди, Антракт из "Кармен" Жоржа Бизе, а также сочинения Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Гаэтано Доницетти и Жака Оффенбаха. Вокальные партии исполнили сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Анна Бондаревская, баритон Игорь Головатенко, теноры Богдан Волков и Олег Долгов.

После концерта публика аплодировала стоя. Урин пообещал, что акция станет ежегодной.

Вслед за Москвой фестиваль отправится в Лондон, где 1 июля на Трафальгарской площади выступит Лондонский симфонический оркестр под управлением сэра Саймона Рэттла.