В Петербурге открывается международный фестиваль-конкурс "Три века классического романса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль "Три века классического романса" в 16 раз открывается в понедельник в Петербурге. Гала-концерт пройдет в Академической капелле.

В фестивале вместе с российскими исполнителями примут участие их коллеги из Германии, Нидерландов, Франции, Японии. Параллельно будет проходить и конкурс вокально-фортепианных дуэтов из восьми стран Европы и Азии. Жюри смотра возглавил народный артист России певец Владимир Чернов.

"Наш фестиваль изначально позиционировал себя как музыкальное событие, которое имеет под собой серьезную профессиональную основу. У нас очень сложная конкурсная программа - надо владеть языками, стилями, репертуаром разнообразным, охватывающим три столетия существования романса. И сам фестиваль тоже представляет собой широчайший спектр романсового жанра всех эпох и стилей", - рассказала ТАСС художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России профессор консерватории Ирина Шарапова.

Все грани романса

Одна из программ в Малом зале филармонии посвящена романсовому наследию Сергея Рахманинова. Здесь же в концерте "Романс без границ" прозвучат сочинения Шуберта, Малера, Цемлинского и Берга. В вечере примут участие певец из Нидерландов Роберт Холл и певица из Германии Мартина Рюпинг, которые входят в состав жюри конкурса. В концерте "Код вечности" в зале капеллы петербургская певица Ольга Кондина выступит в сопровождении французских музыкантов - органиста Кристиана Отта и арфистки Изабель Лагорс. В концерте примет участие гостья из Японии Хатсуе Накамура, которая представит романсы композиторов своей страны. Концерт "Немецкий романтизм" будет посвящен памяти постоянного участника и друга фестиваля, народного артиста России пианиста Павла Егорова.

В программе "Грани романса" будут представлены сочинения петербургских композиторов Антона Танонова, Бориса Березовского, Игоря Воробьева, Светланы Нестеровой, Александра Радвиловича. Одной из ожидаемых фестивальных премьер станет цикл народного артиста России Сергея Слонимского "Жизнь" на стихи Александра Пушкина. В доме композиторов пройдет конкурс сочинений молодых авторов.

Изюминка фестиваля - проект "Театр романса", который будет представлен в Белом зале Большого Петергофского дворца. В концерте-спектакле, созданном молодыми режиссерами, прозвучат старинные русские романсы, написанные на рубеже XVIII-XIX веков.

Фестиваль и конкурс завершатся в один вечер - 2 июля, когда в зале капеллы одновременно с выступлением звезд пройдет и финал конкурса. Публика сможет не только присутствовать на состязании финалистов, но и участвовать в присуждении "Приза зрительских симпатий".

Впервые фестиваль прошел в 2003 году как культурное событие международного масштаба под патронатом Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова. С 2004 года в рамках фестиваля с интервалом в два года проводится конкурс вокально-фортепианных дуэтов. Президент фестиваля - почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР профессор Ирина Богачева.