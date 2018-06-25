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Российский мультфильм получил две награды международных фестивалей

Культура
25 июня, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Анимационный фильм стал дебютной авторской работой режиссера Жанны Бекмамбетовой

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский мультфильм "Чик-Чирик" режиссера Жанны Бекмамбетовой победил в номинации "Лучший Анимационный короткометражный фильм" на крупнейших кинофестивалях Китая и Японии. Об этом сообщили в пресс- службе Ассоциации анимационного кино России в понедельник.

"Анимационный фильм "Чик-Чирик" режиссера Жанны Бекмамбетовой, производства студии CGF, получил приз за лучший анимационный короткометражный фильм на крупнейшем кинофестивале Китая - Shanghai International Film Festival", - рассказали в пресс-службе, добавив, что несколькими днями ранее мультфильм также был признан лучшим в аналогичной номинации на крупнейшем в Японии фестивале короткометражного кино Short Shorts Film Festival & Asia. Премьера мультфильма состоялась в марте этого года в Японии.

Мультфильм является дебютной авторской работой Бекмамбетовой. Главным героем мультфильма стал образ бабушки Любы, однако всю историю зритель воспринимает через воробушка. "В процессе создания сюжета я поняла: когда что-то происходит в истории с моим персонажем, мне нужна чья-то реакция. Так родился еще один герой - Воробушек. Мы видим всю историю через него", - приводит пресс-служба слова режиссера.

"Чик-Чирик" также прошел отбор на крупнейшие международные фестивали анимационного и короткометражного кино, такие как: Anima Mundi (Бразилия), Zlin Film Festival (Чехия), Cleveland International Film Festival (США), SICAF (Южная Корея), Giffoni Film Festival (Италия) и др.

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