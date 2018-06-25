Номинант премии "Оскар" режиссер Брюс Бересфорд возглавит жюри кинофестиваля в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Австралийский режиссер Брюс Бересфорд возглавит жюри основного конкурса четвертого Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который пройдет в августе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба фестиваля.

"С 22 по 26 августа в Ростове-на-Дону пройдет IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. Председателем жюри основного конкурса кинопоказа выступит австралийский кинорежиссер, сценарист и продюсер Брюс Бересфорд. Фестиваль является открытым, мультиформатным проектом, объединяющим показы мотивационных фильмов, деловой форум кино- и медиаконтента", - говорится в сообщении.

В этом году зрителям представят внеконкурсные секции и специальные программы фильмов, посвященные определенной тематике. К примеру, гости смогут посмотреть лучшие картины Бересфорда.

"В этом году, по итогам заключенных партнерских соглашений с Международным кинофестивалем в Керале (одним из ведущих в Индии), мы включили в кинопоказ несколько фильмов из этой прекрасной восточной страны, каждый из которых по-своему уникален. Кроме того, мы не могли обойти вниманием такое знаменательное событие в спорте, как чемпионат мира по футболу, где Ростов-на-Дону является одной из основных площадок. Зрителю мы представим новые зарубежные фильмы на футбольную тематику", - передает пресс-служба слова программного директора Bridge of Arts Елены Ларионовой.

По словам Бересфорда, он был в России лишь однажды, в 1979 году, "поэтому смотрит на эту возможность с большим энтузиазмом, так как является не только поклонником российского кино, но и почитателем русской литературы, изобразительного искусства, музыки и архитектуры". "Мои друзья, уже побывавшие на фестивале в предыдущие годы, были впечатлены. Они отметили высокий уровень мероприятия и многообразие представленных фильмов", - передает пресс-служба фестиваля слова режиссера.

О режиссере

Брюс Бересфорд дебютировал в полнометражном кино лентой "Приключения Барри Маккензи" (1972). Международный успех и первую номинацию на "Оскар" (в категории "Лучший адаптированный сценарий") Бересфорду принес фильм 1980 года "Правонарушитель Морант".

В 1983 году Бересфорд выпустил свою первую голливудскую картину "Нежное милосердие", за которую был номинирован на премию "Оскар" за режиссуру. У Бересфорда снимались Морган Фримен, Ричард Гир, Джессика Ланж, Пирс Броснан, Лив Тайлер, Ричард Дрейфус, Джон Литгоу, Эдди Мерфи, Томми Ли Джонс, Сисси Спейсек, Дайан Китон и другие. Всего на счету Бересфорда около 50 режиссерских работ.

IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проводится при поддержке Правительства Ростовской области.