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Музыканты из России, Армении, Швеции и США выступят на "Джазовых сезонах" Бутмана

Культура
25 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В прошлом году мероприятие посетили 4,5 тыс. человек

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Десять коллективов из России, Армении, Швеции и США выступят на IV Международном фестивале "Джазовые сезоны", который пройдет 7 и 8 июля в Горках Ленинских. Об этом сообщил в понедельник журналистам художественный руководитель концертной серии, народный артист России Игорь Бутман.

"Наш фестиваль в Горках зарекомендовал себя великолепной атмосферой и потрясающим звуком - благодаря лесу и аллеям, - отметил Бутман. - К нам каждый год приезжает большая команда артистов из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году также подготовлена интересная программа".

Хедлайнерами "Джазовых сезонов" в этом году станут Ambrose Akinmusire из США, Джона Нильсон из Швеции, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Van Quartet из Армении, а также Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Кроме того, на фестивале выступят группа Leonid & friends, певец Elliott и Квартет Олега Бутмана, Квинтет Айка Григоряна, коллектив "Число Пи", Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

Трубач, глава Большого джазового оркестра Петр Востоков рассказал, что программа выступления его коллектива будет отличаться от привычного репертуара. "Программа будет связана с афро-кубинской музыкой, которая где-то близка к джазу, а где-то к популярной музыке", - пояснил он.

Директор музея "Горки Ленинские" Олег Хромов сообщил, что на территории усадьбы будут развернуты площадки с мастер-классами и тематическими джазовыми квестами, а также фотозоны и поле для мини-футбола. Бутман пообещал, что, если в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 7 июля будет играть сборная России, на территории будет установлен экран для просмотра игры.

Советник Губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева отметила регулярный рост популярности фестиваля. В прошлом году смотр посетили 4,5 тыс. человек, несмотря на холодную и дождливую погоду. "В этом году лето хорошее, так что надеемся, что будет больше гостей", - заметил Бутман.

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Бутман, Игорь Михайлович
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