В театре им. Маяковского сообщили, что Анна Ардова вернулась домой после планового лечения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Анна Ардова выписалась из больницы после прохождения планового лечения. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра им. Маяковского Олеся Вартанова.

"Заслуженная артистка России Анна Ардова вернулась домой после прохождения планового лечения", - сказал Вартанова, напомнив, что спектаклей с участием актрисы на этой неделе нет. "В репетициях актриса сейчас не была задействована. Поэтому <...> проходила лечение именно сейчас", - добавила она.

Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в актерской семье. Ее бабушка - ученица Константина Станиславского Нина Ольшевская, дед - писатель и драматург Виктор Ардов, дядя - Алексей Баталов. В 1994 году окончила ГИТИС. С 1995 года служит в театре им. Маяковского, задействована в спектаклях текущего репертуара "Август: графство Осейдж" и "Таланты и поклонники".

Телезрителям актриса известна по скетчкому "Женская лига: парни, деньги, любовь" и шоу "Одна за всех". За участие в последнем получила ТЭФИ в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в период отсутствия спектаклей в графике актрисы Ардова решила пройти плановое лечение.