JPost: "Евровидение-2019" может пройти не в Иерусалиме

ТАСС, 25 июня. Иерусалим из-за инфраструктурных аспектов и политических разногласий может лишиться права на проведение в 2019 году в Израиле песенного конкурса "Евровидение". Об этом в понедельник сообщила газета The Jerusalem Post.

Государственная израильская телерадиовещательная корпорацией Kan, отвечающая за организацию в Израиле всех мероприятий "Евровидения-2019", официально обратилась к руководству Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы и Эйлата, чтобы эти города подали заявку на проведение конкурса в следующем году. По информации газеты, список городов-претендентов может расшириться. В течение недели Kan опубликует на своем сайте список необходимых критериев и обратится к руководству всех городов, соответствующих им.

Помимо прочего, претенденты должны отвечать требованиям Европейского вещательного союза (ЕВС), согласно которым город должен обладать концертной площадкой, где смогут разместиться около 10 тыс. зрителей, международным пресс-центром, вмещающим 1,5 тыс. журналистов, а также гостиничными номерами для не менее чем 2 тыс. человек и необходимой транспортной инфраструктурой.

По информации газеты Haaretz, чиновник из министерства финансов еврейского государства заявил, с что большой долей вероятности песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве, так как на его территории находится единственная площадка, отвечающая всем требованиям организаторов "Евровидения". Отмечается, что окончательное решение по месту проведения конкурса будет оглашено не позднее сентября этого года.

Статус Иерусалима

Израиль уже четыре раза в истории выигрывал конкурс "Евровидение" - в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. Ранее дважды конкурс проходил в Иерусалиме. Вместе с тем, перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая актуализировал международную дискуссию о статусе города.

В Европейском вещательном союзе исходят из того, что "Евровидение" - неполитическое развлекательное событие. Ранее, по информации газеты The Times of Israel, представители ЕВС заявили израильской стороне, что предпочли бы, чтобы конкурс проходил не в Иерусалиме, так как в противном случае некоторые страны могут отказаться от участия в нем. В свою очередь министр культуры и спорта еврейского государства Мири Регев заявил, что если Израилю не удастся провести "Евровидение-2019" в Иерусалиме, то стране необходимо отказаться от проведения этого конкурса.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Победа в Лиссабоне

Израильтянка Нетта Барзилай с песней Toy одержала победу на "Евровидении-2018" в Лиссабоне, получив в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов. По итогам финала на втором месте с результатом в 436 очков оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You и 342 баллами.

25-летняя Нетта получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов.