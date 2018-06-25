Сериал "Годунов" с Безруковым и Ходченковой планируется выпустить в конце года

СУЗДАЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Исторический сериал с рабочим названием "Борис Годунов", который снимается по заказу телеканала "Россия 1" и Минкультуры РФ, планируют выпустить в конце 2018 года. Об этом ТАСС сообщила в понедельник продюсер 16-серийного фильма Мария Ушакова на съемках в Суздале.

"Мы надеемся, что к концу года сериал будет готов. Выход в эфир планируется в конце года, хотя очень большой объем графики компьютерной нам предстоит, и музыка авторская пишется, но надеемся выйти в этом году, - сказала Ушакова.

По ее словам, особый акцент при производстве сериала делается на историческую достоверность - консультантом съемочной группы выступил профессор МГУ, специалист по истории Руси XIII-XVI веков Николай Борисов.

"Мы снимаем не по мотивам исторических событий, для нас принципиально соблюдать историческую правду. Именно поэтому обратились к ведущему специалисту по этому историческому периоду. На мой взгляд, впервые в российском кинематографе такой масштаб и такая достоверность в сериальном производстве", - отметила продюсер.

Экспертный совет по телевизионным сериалам Минкультуры РФ ранее рекомендовал включить проект в число получателей субсидии в 2018 году. Роль Бориса Годунова в сериале исполняет народный артист России Сергей Безруков, кроме того, в картине задействованы Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и другие актеры. Помимо жизни Годунова, сюжет фильма рассказывает о Смутном времени, финалом картины станет восхождение на престол Михаила Романова.

Участие Говорухина в проекте

Члены съемочной группы сериала рассказали, что режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин помог съемочной группе утвердить народного артиста РФ Сергея Безрукова на главную роль и согласился исполнить в фильме роль патриарха Гермогена, но не успел из-за болезни.

"Станислав Сергеевич поддерживал, помогал советами, даже согласился сыграть роль патриарха Гермогена, но, к сожалению, заболел. <…> Он помогал определиться с артистами. Очень долго не могли определиться с исполнителем роли Годунова, потому что сами для себя не представляли до конца этот образ, неоднозначный и тяжелый. И Станислав Сергеевич, посмотрев пробы, сказал про Безрукова: "Даже не думайте, берите его, не ошибетесь", - сообщила продюсер Екатерина Жукова.

Историческую 16-серийную картину с рабочим названием "Борис Годунов" кинокомпания "Москино" снимает по заказу телеканала "Россия 1" и Минкультуры РФ при поддержке банка ВТБ. Съемочный процесс проходит на площадках "Главкино" (Москва), где была выстроена декорация Москвы XVI века площадью 1,5 га, и в Суздале (Владимирская область).

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года подмосковном санатории "Барвиха". Говорухин снял такие фильмы как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.