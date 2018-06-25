"Москино" планирует снять сериалы про Ивана Грозного и Андрея Боголюбского

СУЗДАЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Кинокомпания "Москино" обсуждает возможность съемок исторических телесериалов о жизни Андрея Боголюбского и Ивана Грозного. Переговоры ведутся с телеканалом "Россия 1", сообщила в понедельник ТАСС продюсер "Москино" Екатерина Жукова

"Продюсерская студия "Москино" очень предметно обсуждает съемки сериалов об Андрее Боголюбском и Иване Грозном, и, надеемся, что канал "Россия" нас поддержит, потому что для них эти темы истории страны, образования, очень близки", - сказала она.

Как ожидается, сериалы должны стать продолжением цикла исторических многосерийных проектов - "София" о жизни великой княгини Московской Софии Палеолог и Ивана III и фильма с рабочим названием "Борис Годунов", выход которого на экраны планируется в конце 2018 года.

"Основная задача этих сериалов - образование, сегодня у нас уже есть "София", сейчас будет "Годунов". И в планах есть желание снять период Ивана Грозного и Андрея Боголюбского, потому что для князя Боголюбского идеи объединения и усиления страны были приоритетны", - добавила Жукова.

Собеседница агентства уточнила, что в обоих случаях местом съемок сериалов может стать Владимирская область. Здесь расположена Александровская слобода, бывшая резиденцией Ивана Грозного (1530-1584). При Андрее Боголюбском (1111-1174) были построены многие достопримечательности Владимира, включая Золотые ворота и Успенский собор, в Боголюбово была возведена резиденция князя.

В понедельник съемочная группа завершила в Суздале часть съемок 16-серийного исторического фильма с рабочим названием "Борис Годунов", который создается по заказу телеканала "Россия 1" и Минкультуры РФ при поддержке банка ВТБ.