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Трех участников съемок "Левиафана" и "Нелюбви" пригласили в американскую киноакадемию

Культура
25 июня, 23:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Это сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс

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© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская академия киноискусств, присуждающая премию "Оскар", представила список деятелей, которым предложено войти в ее ряды, в их числе трое человек, участвовавших в создании российских фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь". Перечень опубликован на сайте академии в понедельник.

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Среди приглашенных сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. В общей сложности в список вошли 928 деятелей кино. Отмечается, что все они "внесли выдающийся вклад" в кинематограф. В случае, если указанные лица примут приглашения, они станут членами академии после серии приемов, запланированных на осень.

Журнал Variety отмечает, что данное число приглашенных является рекордным. В 2017 году представители академии предложили вступить в ее ряды 774 деятелям, в 2016 году - 683 деятелям.

В состав сообщества вправе войти главным образом новые обладатели "Оскара" и номинанты на премию, в том числе актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, звукооператоры, композиторы. В 2017 году приглашены были, в частности, кинорежиссеры Кира Муратова и Нана Джорджадзе.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.

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