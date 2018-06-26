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Театр "Геликон-опера" представит "Золотого петушка" Римского-Корсакова

Культура
26 июня, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Оперу поставил художественный руководитель театра, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьерная серия оперы Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок" начнется во вторник в театре "Геликон-опера" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального театра.

"Последняя опера знаменитого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова так и не была поставлена при жизни ее автора. Премьера состоялась 24 сентября 1909 года в Оперном театре Зимина в Москве, располагавшемся в том самом доме на Большой Никитской, где сейчас находится "Геликон", - говорится в сообщении.

На сцене "Геликон-оперы" 90 лет спустя "Золотой петушок" поставил художественный руководитель театра, режиссер-постановщик Дмитрий Бертман. Это не первое его обращение к творчеству Римского-Корсакова. В репертуаре театра значатся "Царская невеста", "Садко" и "Кащей Бессмертный". В 2016 году Бертман уже участвовал в постановке "Золотого петушка" совместно с Немецкой оперой на Рейне (Deutsche Oper am Rhein).

В Москве над спектаклем работают музыкальный руководитель и дирижер-постановщик, народный артист СССР Владимир Федосеев, дирижер Валерий Кирьянов, художник-постановщик и художник по костюмам Эне-Лииз Семпер из Эстонии, американский художник по свету Томас Хазе, хормейстер Евгений Ильин и хореограф Эдвальд Смирнов.

Премьерная серия в зале "Стравинский" продлится до 29 июня.

Опера в трех актах "Золотой петушок" была написана Римским-Корсаковым в 1908 году по одноименной сказке Александра Пушкина, автором либретто выступил Владимир Бельский.

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