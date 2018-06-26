Музейный городок ГМИИ им. Пушкина будет максимально безбарьерной средой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Музейный городок Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина станет максимально безбарьерной средой - в нем установят пандусы, а также специальные лифты для маломобильных групп граждан, сообщила ТАСС руководитель отдела инклюзивных программ музея Евгения Киселева.

"В музейном городке будет максимально возможная на сегодня безбарьерная среда. Там уже все будет делаться с учетом общемировых тенденций безбарьерной среды. У нас сформирован комитет по безбарьерной среде музейного городка, куда вхожу я и куда входят представители различных ассоциаций, таких как Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и других", - рассказала Киселева.

Собеседница агентства пояснила, что эксперты комитета консультируют подрядчика, занимающегося строительством музейного городка, помогая создать максимально комфортную среду для людей с ограничениями по здоровью. В музейном городке будут установлены пандусы, специальные лифты.

Также для музейного городка выпустят карту сенсорной безопасности - по аналогии с той, которую буквально только что запустили для главного здания музея. Она предназначена для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности - это может быть повышенная чувствительность к свету, звуку, большому скоплению людей и так далее. Подобные проблемы бывают не только у людей с особенностями здоровья, но и у людей вполне успешных и состоявшихся и ведущих самостоятельный образ жизни.

Помещения музея на карте разделены на залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого посещения. Залы с умеренной сенсорной нагрузкой рекомендованы для повторного посещения, а также для людей с умеренными сенсорными особенностями.

Все это является частью работы ГМИИ им. Пушкина в рамках программы "Доступный музей", запущенной в 2016 году и объединяющей выставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направленные на создание удобной среды для посетителей с разными потребностями.

Киселева рассказала, что в музее появился ступенеход (мобильный подъемник) для маломобильных посетителей. "В главном здании и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина мы предлагаем маломобильным посетителям воспользоваться ступенеходом. Эта модель была нам рекомендована коллегами из Всероссийского общества инвалидов", - сообщила Киселева.

Она напомнила, что здание музея является памятником архитектуры, и это порождает определенные трудности при адаптации лестниц для маломобильных посетителей. "Розовая лестница - главная, по которой посетители входят в Белый зал, представляет собой памятник невероятной хрупкости, и на нем не может быть построен пандус, к сожалению. Точно так же, как и на белой мраморной лестнице, которая ведет из зоны гардероба на первый этаж музея", - пояснила собеседница агентства.

После консультаций с экспертами была выбрана подходящую модель. "Она потребовала небольшой индивидуализации - мы попросили изготовителя сделать специальные силиконовые накладки на пандус для коляски, чтобы избежать риска для мрамора", - сообщила Киселева.

Музейный городок

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея, которое отмечалось в 2012 году. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно- информационный центр). Также строится депозитарно- реставрационный и выставочный центр.

В конце прошлого года директор музея Марина Лошак сообщила, что открытие музейного городка отложено до 2020 года. При этом, добавила она, работы не потребуют дополнительных денежных вливаний из государственного бюджета. Директор также уточнила, что галерея нового пространства для импрессионистов и постимпрессионистов, которая будет располагаться в усадьбе Голицыных, откроется в 2021 году. В это же время закроется на реставрацию и главное здание музея.

Совершить виртуальную прогулку по будущему музейному городку можно на официальном сайте ГМИИ им. Пушкина.