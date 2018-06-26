ГМИИ им. Пушкина впервые проведет летнюю школу инклюзивных практик

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина в июле впервые проведет Летнюю школу инклюзивных практик. В ней примут участие музейщики из разных регионов России, сообщила ТАСС руководитель отдела инклюзивных программ музея Евгения Киселева.

"Летняя школа инклюзивных практик впервые пройдет с 1 по 8 июля. Пушкинский музей имеет довольно долгий опыт работы с особыми посетителями. С 70-х годов ГМИИ им. Пушкина работает с Всероссийским обществом слепых. Очень большой стаж у центра "Мусейон", который занимается с детьми с различными особенностями развития. С 2006 года этот отдел даже оформился в отдельное здание. С 2015 года мы очень активно работаем с фондом "Выход" в рамках программы "Аутизм. Дружелюбная среда". С 2016 года мы запустили свою собственную программу, которая называется "Доступный музей" и где мы стремимся наши локальные методические наработки распространить, расширить для большей аудитории", - рассказала Киселева.

По ее словам, экспертов музея, работающих с людьми с особенностями, часто приглашают на конференции и мероприятия в другие музеи, где просят передать свой опыт. "Мы решили, что попробуем сделать свою собственную школу, пригласим всех к нам и покажем, как у нас проходят экскурсии на жестовом языке, тактильные мастер-классы по живописи Рембрандта и Вермеера и как мы проводим инструктаж, как мы общаемся с посетителями с особенностями развития", - добавила собеседница агентства.

В рамках школы пройдут лекции, дискуссии и мастер- классы, где коллеги из других регионов смогут получить как теоретические знания, так и получить навык практической работы с людьми с особенностями здоровья. "Мы прекрасно понимаем ту роль, которую играет Пушкинский музей в обществе - что мы являемся неким ориентиром не только в отношении выставочной деятельности, но мы также влияем на восприятие некоторых вопросов в обществе и с точки зрения социальной миссии. Поэтому нам бы очень хотелось не закрываться в этой работе, а делиться какими-то своими находками и обмениваться опытом, обмениваться мнениями, потому что сейчас мы все проходим примерно один путь и, конечно, это очень полезно всегда с коллегами обсуждать", - сказала Киселева.

Она добавила, что для участия в Летней школе инклюзивных практик в Москву приедут коллеги из Санкт- Петербурга, Воронежа, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода и других городов. "Участие в школе бесплатное. Единственное, мы не покрываем расходы на переезд", - заключила собеседница агентства.

Мероприятия школы пройдут в главном здании музея, Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, центре "Мусейон", а также в Мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе (Калужская область).

Доступный музей

ГМИИ им. Пушкина в 2016 году запустил программу "Доступный музей", которая объединяет выставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направленные на создание удобной среды для посетителей с разными потребностями.

В частности, в рамках программы музей первым в России создал карту сенсорной безопасности музейного пространства, предназначенную для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности. Это может быть повышенная чувствительность к свету, звуку, большому скоплению людей и так далее.

Карта сенсорной безопасности позволит посетителям более комфортно чувствовать себя при посещении музея. Помещения музея на карте разделены на залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого посещения. Залы с умеренной сенсорной нагрузкой рекомендованы для повторного посещения, а также для людей с умеренными сенсорными особенностями. Карту можно получить при входе в музей. Также есть возможность подготовиться к визиту заранее, изучив ее в интернете.

Также в рамках программы в главном здании ГМИИ им. Пушкина установлены ступенеходы для маломобильных посетителей.