Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева

Андрей Дементьев умер сегодня в московской больнице. Он считается одним из важнейших советских поэтов, его творчество издано многотысячными тиражами и переведено на множество языков. Вот те его стихи и песни, которые уж точно знает вся страна.

"Ни о чем не жалейте"

Это очень известное стихотворение, первая строчка которого уже почти превратилась в афоризм, написано в те годы, когда он уже работал заместителем главного редактора журнала "Юность". В его творчестве всегда отмечалось трепетное отношение к душевному состоянию человека, к его надеждам и воспоминаниям.

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить...

(1977)

"Я знаю, что все женщины прекрасны..."

Универсальное поздравительное стихотворение, в котором Дементьев провозглашает идеальность всех женщин на свете, будто просится стать положенным на музыку, настолько оно ритмичное и простое, но при этом же искреннее. Возможно, именно поэтому данное произведение процитировал президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении женщин страны с праздником 8 Марта в 2018 году. "Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", — заметил он.

YouTube/ТАСС

Я знаю, что все женщины прекрасны

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, — когда разлука в нем...

(2003)

"Аленушка"

Но даже больше, чем просто поэт, Дементьев известен как поэт-песенник. Знаменитая "Аленушка", ставшая шлягером, была написана для, к сожалению, рано ушедшего из жизни певца Евгения Мартынова.

YouTube/melodizerr

Я тебя своей Аленушкой зову.

Как прекрасна эта сказка наяву!

Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь,

Что вечной сказкой стала нам любовь.

"Яблоки на снегу"

Эту песню Дементьев написал для певца Михаила Муромова, хотя многие считают, что ее исполнял Юрий Шатунов в группе "Ласковый май". Вот одно из концертных исполнений советских времен, 1988 год:

YouTube/Stanislav Novikov

Яблоки на снегу — розовые на белом.

Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу.

Яблоки на снегу в розовой нежной коже.

Ты им еще поможешь, я себе не могу...

"Лебединая верность"

Эта песня Дементьева, написанная для Мартынова и Софии Ротару, почти как всегда у него, о любви, но еще здесь, наверное, можно углядеть и экологический подтекст: в одну из птиц в первом куплете стреляют охотники, после чего оставшийся лебедь ищет возлюбленную в небе, а когда не находит, "сложив бесстрашно крылья", пикирует на землю.

Кроме того, эту песню выбрала для финала одна из участниц шоу "Голос":

YouTube/Голос / The Voice Russia

Что с тобой, моя любимая,

Отзовись скорей,

Без любви твоей

Небо все грустней.

"Каскадеры"

Есть в списке песенных работ Дементьева и такая известнейшая рок-композиция, написанная для группы "Земляне", которую до сих пор исполняет на концертах нестареющий коллектив во главе с Сергеем Скачковым. В отличие от, например, "Аленушки" или "Яблок на снегу", текст этой песни, скажем так, более подробен: здесь есть и об особенностях необычной киношной профессии, и о том, что мотивирует людей рисковать жизнью ради красивого трюка.

YouTube/WMA Music

Каскадеры, каскадеры!

Мы у случая прекрасного в гостях.

Каскадеры, каскадеры!

Ведь опасность — это, в общем-то, пустяк.

"В любви мелочей не бывает..."

Короткое и точное стихотворение, венец любовной лирики Дементьева.

Так, значит, любовь убывает.

И, видно, уж так суждено.

В любви мелочей не бывает.

Все тайного смысла полно...