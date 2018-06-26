ЛДПР предложила сделать неограниченным и бесплатным доступ в музеи для несовершеннолетних

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним и школьникам посещать государственные музеи России бесплатно неограниченное количество раз. Проект закона размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Проект федерального закона направлен на повышение культурного уровня молодежи и закрепляет право детей в возрасте до 18 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев неограниченное количество раз", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают депутаты, сегодня закон "гарантирует детям право бесплатного посещения музеев один раз в месяц, а школьникам - не реже одного раза в месяц", однако "большинство субъектов РФ закрепили право школьников и студентов бесплатно посещать музеи только один раз в месяц".

По мнению либерал-демократов, "действующая норма не позволяет в полной мере реализовать конституционное право детей и обучающихся на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям".

Разработчики ставят в пример опыт Великобритании, где, по их словам, посещение государственных музеев, финансируемых за счет бюджетных средств, является бесплатным. Более того, подчеркивают они, подобное право (бесплатного посещения музеев неограниченное количество раз) уже предоставлено школьникам города Москвы.

"Полагаем, что предоставление школьникам и студентам неограниченного свободного доступа в музеи по всей стране будет способствовать повышению образованности обучающихся и их культурному просвещению, а также приобщению к культурному развитию и передаче следующим поколениям многообразных и богатых российских культурных ценностей", - заключают авторы инициативы.