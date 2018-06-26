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Поэтический конкурс "Поэзия Победы" получил имя Андрея Дементьева

Культура
26 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В память о поэте Андрее Дементьеве будет издан сборник лучших стихов конкурсантов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всероссийский поэтический конкурс "Поэзия Победы", организованный Музеем Победы, получил имя Андрея Дементьева, который возглавлял жюри, сообщает пресс-служба музея. Дементьев скончался во вторник на 90-м году жизни.

"Музей Победы скорбит вместе со всей страной. Это большая утрата для культурного мира. Мы посвятим наш конкурс "Поэзия Победы" памяти председателя его жюри Андрея Дементьева", - приводит пресс-служба слова директора Музея Победы Александра Школьника.

В память об Андрее Дементьеве будет издан сборник лучших стихов конкурсантов. Музей планирует сделать творческий конкурс поэтов имени Андрея Дементьева ежегодным, добавили в пресс-службе.

О поэте

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки.

Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - не простая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Среди популярных сборников - "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи также созданы десятки песен.

С 1981 года по 1992 год Дементьев был главным редактором журнала "Юность".

С 1997 года по 2001 год - шефом бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке.

В течение многих лет он принимал участие в деятельности общественных организаций: был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, председателем правления Фонда реставрации старой Москвы. С 2008 года Андрей Дементьев был членом Общественной палаты.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), Ленина (1988), Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1984), "Знак Почета" (1970).

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