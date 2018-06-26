Лучшие творческие коллективы Дальнего Востока выступят в Приморье в рамках ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Лучшие творческие коллективы Дальнего Востока выступят в Приморье в рамках Восточного экономического форума, который по традиции пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Константин Межонов.

"Культурная программа - это неотъемлемая и одна из важных составляющих Восточного экономического форума, которая вызывает огромный интерес у участников, гостей, представителей СМИ, а также у жителей города и края", - сказал он. В нынешнем году, продолжил Межонов, подобный формат особенно актуален для Приморья, ведь край празднует свое 80-летие, а участие в концертной программе представителей соседних регионов станет настоящим праздником в преддверии главной даты.

По словам вице-губернатора, в этом году главная "материковая" сцена расположится на Спортивной набережной, где с 12 по 16 сентября будут проходить концерты. В частности, на сцене выступят одна из популярных групп Владивостока Coin, эстрадный оркестр и камерный квартет Приморской краевой филармонии, Тихоокеанский симфонический оркестр.

"Концерты коллективов, которые по праву можно назвать "музыкальной визитной карточкой Приморья", станут ярким акцентом в списке праздничных мероприятий, посвященных юбилею Приморья", - подчеркнул, в свою очередь, глава краевого департамента культуры Владимир Соколов.

Жители и гости города также смогут посетить выставку "Улица Дальнего Востока", где ознакомятся с лучшими достижениями, культурой и традициями всех девяти дальневосточных субъектов и других территорий.

О форуме

IV Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.

Власти региона ожидают, что насыщенная культурная программа в рамках форума, реализуемая в рамках региональной программы "Развитие культуры" на период 2013-2020 годов, должна повысить потенциал региона по привлечению гостей как иностранных, так и россиян из других регионов страны.