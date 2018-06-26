Вдова Андрея Дементьева хотела бы похоронить поэта в Твери

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вдова Андрея Дементьева хотела бы, чтобы поэта похоронили в Твери. Об этом Анна Пугач рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Вообще он просил или в Твери, или в Москве, сейчас ждем. Сергей Собянин [мэр Москвы] сразу позвонил. У меня в душе Тверь. Он очень-очень любил Тверь. Хотелось бы, чтобы власти [Твери] как-то проявились", - сказала Анна Пугач.

По ее словам, церемония прощания и похороны состоятся 28 или 29 июня.

Российский поэт Андрей Дементьев умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.