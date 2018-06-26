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Европейскую театральную премию в ноябре будут вручать в Петербурге

Культура
26 июня, 18:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Торжественная церемония вручения премии пройдет 17 ноября в Александринском театре

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Европейскую театральную премию - крупнейшую награду Старого Света за выдающиеся достижения в сценическом искусстве - в ноябре будут вручать в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Вручение Европейской театральной премии вошло в программу Петербургского культурного форума. На нем пройдет большая европейская театральная конференция с участием крупнейших деятелей из многих стран. Будут показаны спектакли лауреатов", - сказал на пресс-конференции Фокин, который возглавит на форуме секцию "Театр".

Торжественная церемония вручения премии пройдет 17 ноября в Александринском театре. В данном случае петербургский режиссер сам окажется виновником торжества, поскольку, как официально объявлено, он стал на этот раз лауреатом престижной награды "Европа - театру". Из российских режиссеров такой чести ранее удостаивался только петербуржец, художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин. На предстоящей церемонии награды получат также лауреаты Европейской премии "Новая театральная реальность".

Премия "Европа - театру" учреждена в 1986 году для награждения мэтров за путь в искусстве и совокупность сделанного. Среди ее лауреатов были Питер Брук, Джорджо Стрелер, Пина Бауш, Кристиан Лупа, Петер Штайн и другие мастера. Каждый раз церемония вручения премии происходит в новом городе Европы. В 2011 году такая акция впервые состоялось в Санкт-Петербурге. И одним из ее лауреатов в номинации "Новая театральная реальность" был объявлен тогда петербургский режиссер Андрей Могучий, ставший ныне художественным руководителем Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

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