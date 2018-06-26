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Вывезенные во время войны книги Руссо и Фридриха Великого вернулись в Великий Новгород

Культура
26 июня, 18:50 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, июня. /ТАСС

Шесть книг вернул гражданин Германии, отец которого привез их с войны как трофейные. Еще одна хранилась в Берлинской библиотеке

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Новгородский объединенный музей-заповедник вернул в свою коллекцию семь книг XVIII века, вывезенных в Германию во время Великой Отечественной войны. Среди них два церковных издания, сочинения Жан-Жака Руссо и Фридриха Великого, сообщила во вторник старший научный сотрудник новгородского музея Любовь Ерышева.

"В Новгород вернулись две Минеи кириллической печати. Одна 1710 года, другая 1781 года", - рассказала Ерышева журналистам. Она также добавила, что в числе возвращенных раритетов есть сочинение Жан-Жака Руссо "Эмиль, или О воспитании", "Письма к Вольтеру" Фридриха Великого, том из полного собрания сочинений Вольтера.

Как сообщила пресс-служба Новгородского музея-заповедника, шесть книг вернул гражданин Германии, отец которого привез их с войны как трофейные. Одна хранилась в Берлинской библиотеке.

"Книги на французском языке особый интерес представляют тем, что на двух из них обнаружен штамп Василия Передольского - новгородского ученого-краеведа, который открыл в Новгороде музей и владел библиотекой в 14 тыс. томов", - рассказала Ерышева, уточнив, что часть библиотеки перешла в фонды новгородского музея.

По информации новгородского музея-заповедника, в ноябре 2015 года на международном форуме, посвященном 10-летию Германо-Российского музейного сотрудничества, в Новгород также были передан служебник XVII века и восточный кинжал. Как уточнила Ерышева, всего за годы войны из Новгорода оккупанты вывезли более 34 тыс. книг, основной массив поступал в национальную библиотеку в Берлине.

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