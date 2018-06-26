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Театральная Олимпиада в Петербурге в 2019 году станет одним из главных событий Года театра

Культура
26 июня, 19:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Всего в Олимпиаде примут участие театры из 15 стран

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Театральная Олимпиада-2019 с участием ведущих коллективов стран Европы и Азии пройдет в Петербурге в будущем году, который объявлен в России Годом театра. Северная столица впервые примет этот интернациональный праздник, одним из главных организаторов которого станет Александринский театр, сообщил во вторник на пресс-конференции художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин.

"На Петербургском культурном форуме в ноябре мы планируем провести презентацию Театральной Олимпиады, на которую ожидается приезд около 30 ведущих театров. Событие это масштабное, и провести его хотелось бы на должном уровне", - сказал Фокин.

Петербургский режиссер - единственный представитель России в международном оргкомитете Олимпиады. Вместе с ним в число организаторов вошли Тадаши Судзуки (Япония), Ян Фабр (Бельгия), Теодорос Терзопулос (Греция), Роберт Уилсон (США), Хайнер Геббельс (Германия). А всего в Олимпиаде примут участие театры из 15 стран.

По наблюдениям Валерия Фокина, в последние годы после некоторой паузы "диапазон сотрудничества с театрами Европы стал расширяться". И эту тенденцию наглядно продемонстрирует список участников Театральной Олимпиады.

Составной частью праздника, по словам Валерия Фокина, станет показ экспериментальных работ молодых режиссеров, программа показов театров национальных республик Российской Федерации (эту часть режиссер назвал "главным приоритетом"), а также обменная программа в Театральной Олимпиадой в Тоге (Япония). В число партнеров Олимпиады вошли Чеховский фестиваль, "Звезды белых ночей", "Золотая маска", "Балтийский дом", Летний фестиваль искусств "Точка доступа", фестиваль нового европейского театра NET. Свои площадки предоставят гостям театры города. Планируется организовать мастер-классы, творческие встречи, конференции

По словам Валерия Фокина, программа Театральной Олимпиады охватит значительную часть года - с июня до конца ноября.

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