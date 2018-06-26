МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Аллу Манилову статс-секретарем - заместителем министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале кабмина РФ.

"Назначить Манилову Аллу Юрьевну статс-секретарем - заместителем министра культуры Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в документе.

С 2012 года до настоящего времени Алла Манилова занимала пост заместителя министра культуры РФ. С 2008 по 2011 годы Манилова занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.