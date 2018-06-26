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Принц Чарльз посвятил вокалиста группы Bee Gees в рыцари

Культура
26 июня, 20:33 UTC+3 ЛОНДОН июня. /Корр.ТАСС, Илья Дмитрячев

Барри Гибб посвятил полученный титул своим братьям

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Принц Уэльский Чарльз и лидер группы Bee Gees Барри Гибб

Принц Уэльский Чарльз и лидер группы Bee Gees Барри Гибб

© Dominic Lipinski/PA via AP

ЛОНДОН, 26 июня. /Корр.ТАСС Илья Дмитрячев/. Вокалист и лидер группы Bee Gees Барри Гибб, награжденный во вторник Орденом кавалеров почета за достижения в области музыки и благотворительной деятельности, посвятил награду сооснователям группы, своим братьям Морису и Робину, не дожившим до этого момента. Как сообщает агентство Press Association, торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце, награду Гиббу вручил наследник британского престола, принц Уэльский Чарльз.

"Если бы не мои братья, меня здесь не было бы", - приводит агентство слова 71-летнего музыканта, который получил право именоваться сэр Барри. "Я надеюсь, что они в курсе того, что произошло и испытываю гордость, я молюсь за это и верю в это", - сказал он.

В состав трио Bee Gees входили сам Барри и близнецы Робин (второй лидер-вокалист) и Морис (клавишник-гитарист), родившиеся в декабре 1949 года с разницей в 35 минут. Морис умер в 2003 году из-за осложнений после операции, а Робин - в 2012 году от рака.

О том, что Гибб удостоен рыцарского звания, стало известно в декабре прошлого года. В традиционном новогоднем перечне британцев, которым королева Великобритании Елизавета II присвоила высокие титулы и звания по итогам минувших 12 месяцев, также числятся ударник группы The Beatles Ринго Старр, бывший заместитель премьер-министра Великобритании и экс-лидер партии "Либеральные демократы" Ник Клегг и писатель, поэт, драматург и автор либретто Майкл Морпурго. Титула кавалерственной дамы, который соответствует у женщин мужскому рыцарскому званию, удостоилась бывшая балерина, а ныне модель и телеведущая Дарси Басселл.

Кавалерами Ордена Британской империи также стали писательница Джилли Купер, шеф-повар, ресторатор и телеведущий Рик Стейн, а также многочисленные ученые, предприниматели, деятели искусств и спортсмены. В общей сложности титулов, званий и наград в новогоднем списке удостоились 1123 британца.

О Bee Gees

Группа Bee Gees считается британской, однако в конце 1950-х семья Гибб перебралась из Англии в Австралию и почти 10 лет жила в северном пригороде Брисбена Редклиффе, где будущие участники трио провели свое детство и юность. Именно здесь они подписали свой первый контракт со студией звукозаписи, поэтому родиной Bee Gees считается не только Великобритания, но и Австралия.

Зенитом славы и популярности коллектива стали 1970-е годы, когда группа записала саундтрек к фильму "Лихорадка субботнего вечера" (Saturday Night Fever, 1977). Песни из этого альбома прочно оккупировали первые строчки мировых хит-парадов, став олицетворением эпохи "диско". Всего в мире было продано свыше 200 млн альбомов Bee Gees.

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Персоны
Чарльз, принц Уэльский Елизавета II (королева Великобритании)
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