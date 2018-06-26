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Власти Карелии намерены добиться включения петроглифов в предварительный список ЮНЕСКО

Культура
26 июня, 20:16 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июня. /ТАСС

Начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова отметила, что эта работа ведется уже три года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Карелии планируют добиться включения уникальных наскальных рисунков - петроглифов - в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом во вторник журналистам рассказала начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"Подобных объектов от России пока в списке ЮНЕСКО нет, и, на взгляд специалистов, у Карелии хорошие шансы на включение этих объектов в список ЮНЕСКО, - сказала Юлия Алипова. - Мы надеемся, что к концу этого года удастся презентовать петроглифы ЮНЕСКО для того, чтобы они решили, попадаем мы или нет в предварительный список Всемирного наследия".

По ее словам, работа по включению петроглифов в предварительный список ЮНЕСКО ведется уже три года. За это время удалось уточнить границы наскальных рисунков и их физическое состояние, подготовить необходимые документы. В 2017 году материалы предварительного номинационного досье защищались на заседании российского комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест), и они направлены на рассмотрение экспертам, в Министерство культуры России, которое представляет объекты культурного наследия от страны на номинацию в список ЮНЕСКО.

"Включение карельских петроглифов в список ЮНЕСКО будет способствовать повышению престижа Карелии, привлечению дополнительного потока туристов, так как объекты находятся в хорошей доступности. Кроме этого, у нас хороший потенциал для научного и познавательного туризма, так как наскальные изображения вызывают интерес", - отметила Юлия Алипова.

Петроглифы Карелии - уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. В республике находятся два комплекса наскальных изображений: Онежские и Беломорские петроглифы, которые насчитывают более 4,6 тыс. рисунков древних людей. Они являются памятниками федерального значения.

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