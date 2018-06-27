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В Москве впервые поставили пьесу российского драматурга, несколько лет шедшую за рубежом

Культура
27 июня, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Художник спектакля отметил, что пьеса отражает актуальные проблемы современности

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля "Война еще не началась" в постановке Семена Александровского по одноименной пьесе Михаила Дурненкова состоится в столичном театре "Практика" в среду. Это первая постановка пьесы в России, сообщили в пресс-службе театра.

Пьеса "Война еще не началась" была написана в 2014 году по заказу театра Oran More в Глазго, и была поставлена в Англии, Чехии, Румынии, Литве. Сейчас пьеса вернулась на родину, где спектакль по ней поставил российский режиссер Александровский.

Пьеса состоит из коротких и сжатых сцен, основная идея в том, что война где-то рядом, война пронизывает наше общество и, по словам создателей спектакля, может начаться в любой момент. Художник спектакля Алексей Лобанов сказал корреспонденту ТАСС, что пьеса отражает актуальные проблемы современности и при работе над постановкой он вдохновлялся реальностью. "Иногда полезно просто новости почитать. Вдохновлялся я жизнью", - сказал он.

По мнению Семена Александровского, необходимо проговорить все болевые темы и "освободиться от них". "Для меня это стало своего рода провокацией, потому что я с такими "горячими" текстами не работал, то есть, с такими мощными, агрессивными текстами", - сказал он ТАСС.

Особый метод

При работе с актерами Александровский использует свой особый исследовательский метод. "Когда я работаю с материалом, я ищу, что может быть предметом исследования, а исследовать здесь и сейчас, вместе со зрителями, можно только собой, не перевоплощаясь в персонажа", - рассказал он добавив, что персонаж здесь выступают "как частный случай общего безумия".

Главных ролей в спектакле нет, все актеры равнозначны на сцене. "Пьеса такая, что там нет четких ролей, персонажи обозначены просто первый, второй, третий. В предисловии автора сказано, что эти роли могут исполнять как мужчины, так и женщины", - рассказал один из участников постановки, актер Алексей Мартынов.

Режиссер отметил важную роль музыки в спектакле. "Музыка - это то, что мы не можем довыразить в словах, не написано драматургом, но это то, что за этим материалом мы читаем. Композитор свой комментарий, "договаривание", создает с помощью музыкального текста. Музыка - это действующее лицо", - сказал он. Музыку к спектаклю написала Настасья Хрущева.

В спектакле примут участие артисты Мастерской Дмитрия Брусникина: Юрий Межевич, Петр Скворцов, Алексей Любимов, Мария Крылова, Василий Буткевич, Анастасия Великородная, Дарья Ворохобко, Алексей Мартынов, Даниил Газизуллин. Спектакли пройдут с 27 по 29 июня.

О театре

Московский театр "Практика" создали как экспериментальный центр новой драмы в 2005 году по инициативе режиссера Эдуарда Боякова. Учредителем является департамент культуры города Москвы. Художественный руководитель - заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин.

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