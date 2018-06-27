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В Музее музыки в Москве откроется выставка к 100-летию со дня рождения Кара Караева

Культура
27 июня, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Центральным экспонатом станет портрет народного артиста СССР, написанный художником Таиром Салаховым

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выставка "Быть с веком наравне", приуроченная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, азербайджанского композитора, педагога Кара Абульфаз оглы Караева в среду начнет работу в Российском национальном музее музыки (РНММ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РНММ.

Знакомство с жизнью композитора на выставке начнется с рассказа матери Караева о маленьком "Карике" - так музыканта называли в детстве. "Гости узнают о его родине, семье, музыке, на которой он вырос, национальной культуре, которая в дальнейшем оказала влияние на творчество композитора", - отметили в Музее музыки.

Второй раздел расскажет об учебе Караева в Московской консерватории в классе Дмитрия Шостаковича и началу педагогической деятельности. Завершит экспозицию рассказ о наиболее значимых произведениях композитора - балетах "Тропою грома" и "Семь красавиц", музыке к кинофильмам "Дон Кихот" Григория Козинцева, "Гойя, или Тяжкий путь познания" Конрада Вольфа, "Низами" Эльдара Кулиева с Муслимом Магомаевым в главной роли.

Центральным экспонатом станет портрет Кара Караева, созданный его другом, народным художником СССР Таиром Салаховым. "Мастер запечатлел композитора в атмосфере сосредоточенного раздумья, неизменно рядом с роялем. Работа выполнена в сдержанной минималистичной цветовой гамме, ставшей вдохновением для создания художественного решения выставки", - рассказали в пресс-службе.

Посетить выставку можно до 26 августа.

Кара Караев (1918-1982) - один из крупнейших советских композиторов. Автор трех опер, трех балетов, симфоний, многочисленных произведений программной, камерной, инструментальной музыки, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.

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Магомаев, Муслим Магометович (младший)
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