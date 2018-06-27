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В МХТ им. Чехова сообщили, что режиссер Богомолов не подавал заявления об уходе

Культура
27 июня, 2:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

При этом пресс-атташе театра подтвердила, что на ближайший сезон планов о новых постановках Константина Богомолова в МХТ нет

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Константин Богомолов

Константин Богомолов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Об этом заявила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

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Вечером во вторник, 26 июня, некоторые СМИ распространили сообщения о том, что режиссер Богомолов покидает МХТ. Ссылаясь на источник телеканала "Дождь", уточнялось, что "новое руководство МХТ имени Чехова не станет продлевать контракт с режиссером Константином Богомоловым из-за эстетических разногласий".

"Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова", - сказала Малкина. При этом она подтвердила, что на ближайший сезон планов о новых постановках Богомолова в МХТ нет.

Сам режиссер от комментариев отказался.

В качестве режиссера Московского Художественного театра Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль "Событие" по Владимиру Набокову. После этого он выпустил еще семь спектаклей, в числе которых "Идеальный муж", "Карамазовы", "Юбилей ювелира", "Дракон". Самой свежей постановкой Богомолова в МХТ стали чеховские "Три сестры", премьера которых состоялась в мае этого года.

Богомолов активно сотрудничал с художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, который умер 12 марта. После смерти Табакова МХТ возглавил режиссер Сергей Женовач, который официально вступил в должность худрука 23 апреля.

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Персоны
Чехов, Антон Павлович Табаков, Олег Павлович Женовач, Сергей Васильевич
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