Во Владивостоке в день города выступит группа Alaska String Band

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Группа Alaska String Band из города Джуно (штат Аляска) даст концерт во Владивостоке в начале июля по случаю дня города. Как сообщил в среду отдел по связям с общественностью генерального консульства США на Дальнем Востоке, выступления коллектива, работающего в различных стилях, смогут также увидеть жители Артема и Находки.

"Alaska String Band, группа американских музыкантов из Джуно, города-побратима Владивостока, даст несколько концертов в Приморском крае с 1 по 4 июля. Во Владивостоке шоу Alaska String Band пройдет накануне Дня города и станет подарком Аляски жителям Владивостока. Группа также выступит в Артеме и Находке", - говорится в сообщении.

Коллектив Alaska String Band удостаивался титула "группа года в стиле блюграсс". Музыканты путешествуют по миру и представляют слушателям популярные в США стили от кантри и фолка до джаза, рока, свинга и поп-музыки. Все шесть музыкантов - члены семьи Захаски.

Родители - Пол, который с юности путешествовал по Америке с гитарой, и Мелисса Захаски, игравшая на скрипке в симфоническом оркестре, - начинали выступать дуэтом. Вскоре к их шоу стали подключаться дети: дочери Лора и Эбигейл играют на гитаре, мандолине и банджо, а их брат Куинн - на контрабасе. Когда Куинн женился, в состав Alaska String Band вошла его супруга Эмили, которая использует мандолину, перкуссию и шотландскую флейту. Все члены группы могут играть на различных инструментах и включают в своей репертуар номера, когда по ходу шоу меняются ими.

"У жителей Аляски и Дальнего Востока очень много общего. И те, и другие, как говорят в Америке, жители "фронтира" - территории, находящейся на краю страны. Этих людей отличает широта и гостеприимство, умение чувствовать и ценить красоту первозданной природы. Творчество Alaska String Band впитало в себя дух американского "фронтира" и потому должно быть особенно близко и понятно местной публике", - приводятся в сообщении слова генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийса.

Мероприятия, посвященные дню города, пройдут в столице Приморья 30 июня. Владивосток отметит 158-ю годовщину с момента основания.