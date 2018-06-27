В Гаване состоялся концерт, посвященный оперной певице Марьяне де Гонич

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ГАВАНА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Концерт, посвященный памяти оперной певицы Марианны Александровны Юстицкой (1900-1993), известной на Кубе под псевдонимом Марьяна де Гонич, состоялся во вторник в Гаване.

Учащиеся Академии классического пения имени де Гонич исполнили "Калинку", "Очи черные", "Катюшу" и "Подмосковные вечера".

Концерт прошел в Театре имени национального героя Кубы Хосе Марти, расположенном в историческом центре Гаваны.

Программа включала не только русский репертуар. Учащиеся академии исполнили кубинские песни: "Белая роза", "Песня повстанцев" и "Победа", а также композицию венесуэльской поп-группы Los Cadillac's под названием "Чавес - сердце народа". Прозвучала и композиция "Последний путь Фиделя", посвященная памяти Фиделя Кастро, умершего в ноябре 2016 года.

Концерт, организованный при поддержке Исторического бюро Гаваны и посольства России, получил название "Марьяна де Гонич: душа, разделенная между Россией и Кубой". Певица более полувека прожила на Кубе.

Начало карьеры

Марианна Юстицкая родилась 5 февраля 1900 года в Санкт-Петербурге. В 20-30-е годы прошлого века она выступала в оперных театрах Западной Европы и США. В 1928 году в Берлинском оперном театре Марьяна де Гонич трижды пела в опере "Фауст" с Федором Шаляпины, и еще один раз - в Лейпцигском театре.

В Гавану Марьяна де Гонич приехала в августе 1940 года вместе с мужем, кубинским композитором Педро Гидой, с которым познакомилась в Париже. В 1945 году певица открыла в Гаване частную школу оперного искусства. За годы, прожитые в карибской стране, она обучила искусству бельканто несколько поколений кубинских певцов. В число ее самых известных учеников входят Эстер Вальдес, Алина Санчес, Магги Карлес, Марио Травьесо, Исаак Дельгадо.

Марианна Юстицкая скончалась в 1993 году в возрасте 92 лет и похоронена на гаванском кладбище имени Христофора Колумба.

Академия пения имени де Гонич

Гаванская Академия классического пения имени Марьяны де Гонич в январе этого года отметила свое десятилетие. Руководит коллективом один из учеников де Гонич - певец Уго Осле.

"Русский репертуар был непременным пунктом в программе обучения де Гонич, и мы до сих пор свято храним верность этой традиции", - отметил Осле в беседе с ТАСС.

Воспитанники академии регулярно дают концерты на самых разных площадках. Так, в ноябре прошлого года, когда Куба вспоминала Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти, они приехали на кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьяго-де-Куба, где похоронен бывший глава страны. Там, стоя у его могилы, учащиеся академии исполнили кубинскую песню "Победа".