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Ник Кейв заявил, что везет в Россию "самое личное шоу"

Культура
27 июня, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Музыкант отметил, что рад вернуться в Россию вместе со своей группой The Bad Seeds

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Австралийский музыкант Ник Кейв и его группа The Bad Seeds 25 июля в Санкт-Петербурге и 27 июля в Москве представят свое "самое крупное, самое личное и преображающее" шоу.

"Мы играем разнообразные песни: и старые, и новые, и те, что были в промежутке. Шоу будет отличаться от тура в поддержку Skeleton Tree (последний альбом группы, вышедший в 2016 году - прим. ТАСС). Оно будет самым крупным, самым личным, самым напряженным, самым праздничным, самым преображающим на этой планете", - сообщил Кейв в интервью ТАСС.

Музыкант также отметил "особый род близости с российскими слушателями". "Мы очень рады вернуться в Россию. Они [российские слушатели] любят по-мрачному! И они любят по-дикому!" - сказал он.

Кейв также рассказал, что сам слушает российских коллег по сцене. "Мы большие фанаты "Утро" (постпанк-группа из Ростова-на-Дону - прим. ТАСС). И, конечно, мрачных и дьявольских Messer Chups из Санкт-Петербурга", - признался он.

Кейв основал группу Nick Cave & The Bad Seeds в 1983 году в Мельбурне. Изначально коллектив назывался Man Or Myth. Первые альбомы группы отличались пост-панковым звучанием, однако к концу 1980-х Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать со стилями, в их творчестве появились нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и даже блюз. На счету группы 16 студийных альбомов.

В прошлый раз музыканты выступали в России в 2015 году.

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