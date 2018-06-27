Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гоша Рубчинский примет участие в гастролях группы Nick Cave & The Bad Seeds

Культура
27 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ник Кейв также признался, что хотел бы создать музыку для фильмов режиссера Андрея Звягинцева

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский дизайнер Гоша Рубчинский путешествует с австралийской рок-группой Nick Cave & The Bad Seeds в качестве фотографа. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Ник Кейв.

"В мой приезд в Россию с нетерпением жду фотоработы с Гошей Рубчинским. Он путешествует с нами, делает снимки", - рассказал Кейв, отметив, что Рубчинский "прекрасный фотограф".

Группа Nick Cave & The Bad Seeds выступит 25 июля на площадке А2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в столичном клубе Stadium. Прошлый приезд артиста в Россию состоялся в 2015 году.

Музыкант также сообщил, что хотел бы поработать с российским режиссером Андреем Звягинцевым. "Я хочу создать музыку для мрачной классики Андрея Звягинцева. Уоррен (Элис, мультиинструменталист, участник The Bad Seeds - прим. ТАСС) и я все еще ждем звонка! "Нелюбовь" и "Левиафан" - выдающиеся фильмы", - подчеркнул он.

Кейв основал группу Nick Cave & The Bad Seeds в 1983 году в Мельбурне. Изначально коллектив назывался Man Or Myth. Первые альбомы группы отличались пост-панковым звучанием, однако к концу 1980-х Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать со стилями, в их творчестве появились нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и даже блюз. На счету музыкантов 16 студийных альбомов.

Известность Кейву принесли также музыкальные работы в кино. Среди лент, в которых звучит музыка австралийского композитора, - сериал "Секретные материалы", "Бэтмен навсегда", "История одного вампира" и "Гарри Поттер и Дары Смерти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Звягинцев, Андрей Петрович
Страны
Россия Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости