Гоша Рубчинский примет участие в гастролях группы Nick Cave & The Bad Seeds

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский дизайнер Гоша Рубчинский путешествует с австралийской рок-группой Nick Cave & The Bad Seeds в качестве фотографа. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Ник Кейв.

"В мой приезд в Россию с нетерпением жду фотоработы с Гошей Рубчинским. Он путешествует с нами, делает снимки", - рассказал Кейв, отметив, что Рубчинский "прекрасный фотограф".

Группа Nick Cave & The Bad Seeds выступит 25 июля на площадке А2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в столичном клубе Stadium. Прошлый приезд артиста в Россию состоялся в 2015 году.

Музыкант также сообщил, что хотел бы поработать с российским режиссером Андреем Звягинцевым. "Я хочу создать музыку для мрачной классики Андрея Звягинцева. Уоррен (Элис, мультиинструменталист, участник The Bad Seeds - прим. ТАСС) и я все еще ждем звонка! "Нелюбовь" и "Левиафан" - выдающиеся фильмы", - подчеркнул он.

Кейв основал группу Nick Cave & The Bad Seeds в 1983 году в Мельбурне. Изначально коллектив назывался Man Or Myth. Первые альбомы группы отличались пост-панковым звучанием, однако к концу 1980-х Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать со стилями, в их творчестве появились нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и даже блюз. На счету музыкантов 16 студийных альбомов.

Известность Кейву принесли также музыкальные работы в кино. Среди лент, в которых звучит музыка австралийского композитора, - сериал "Секретные материалы", "Бэтмен навсегда", "История одного вампира" и "Гарри Поттер и Дары Смерти".