Робертино Лоретти выступит в Ивановской области на фестивале имени Шаляпина

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Итальянский певец Робертино Лоретти выступит 30 июня в Ивановской области на дачном фестивале имени Шаляпина в рамках Года Италии в Плесе, сообщили организаторы фестиваля.

"На восстановленной исторической Торговой площади Плеса пройдет гала-концерт итальянской оперной музыки с участием специальных гостей из Италии и российских оперных звезд - солистов Большого и Мариинского театров. Участником гала-концерта станет легендарный итальянский исполнитель Робертино Лоретти", - уточнили в пресс-службе фестиваля.

Организаторы отметили, что участниками гала-концерта станут также итальянский тенор Джордано Лука, народный артист республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народный артист республик Башкортостан и Татарстан Ильдар Абдразаков, народный артист РФ Василий Герелло и другие.

Дачный фестиваль имени Шаляпина открылся в Плесе 19 мая. Проект "Год Италии в Плесе" проходит при поддержке посольства Италии в России, Министерства культуры Российской Федерации и Совета Плесского городского поселения.

Уникальный голос Робертино Лоретти впервые услышали в Европе в датской телепрограмме TV i Tivoli полвека назад. В возрасте 14 лет он покорил талантом миллионы слушателей. По мнению знатоков, сингл 'O sole mio ("О, Соле Мио") в исполнении Робертино Лоретти стал символом Италии и каноном вокального искусства. Огромным успехом и по сей день пользуются Jamaica ("Ямайка"), Torna a Surriento ("Вернись в Сорренто"), Santa Lucia ("Санта Лючия"), Mamma ("Мама").