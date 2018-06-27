Магистр Йода, Джек Воробей и Бэмби: удивительные скульптуры из песка построили в Бельгии

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В бельгийском Остенде проходит фестиваль песчаных скульптур "Песочная магия Диснея". 40 художников со всего мира в течение месяца создавали свои произведения по мотивам образов из фильмов и мультфильмов производства компании Disney и ее студий: Pixar, Marvel и LucasArts ("Звездные войны").

Всего на выставке представлено 150 скульптур высотой от двух до шести метров. Для их создания было завезено более 240 грузовиков песка, над скульптурами целый месяц работали 40 художников из 12 стран. Это официально самый большой фестиваль скульптур из песка в мире, его экспозиция открыта для посещения до 9 сентября 2018 года.