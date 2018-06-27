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Магистр Йода, Джек Воробей и Бэмби: удивительные скульптуры из песка построили в Бельгии

Культура
27 июня, 18:48 UTC+3
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Материал из 1 страницы
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Лев Аслан из фильмов по серии книг "Хроники Нарнии".
Лев Аслан из фильмов по серии книг "Хроники Нарнии".
Лев Аслан из фильмов по серии книг "Хроники Нарнии".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Замок из заставки Walt Disney Studios.
Замок из заставки Walt Disney Studios.
Замок из заставки Walt Disney Studios.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи "Пиратов Карибского моря": Джек Воробей, капитан Барбосса и Элизабет Суонн.
Персонажи "Пиратов Карибского моря": Джек Воробей, капитан Барбосса и Элизабет Суонн.
Персонажи "Пиратов Карибского моря": Джек Воробей, капитан Барбосса и Элизабет Суонн.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Магистр Йода и дроид C-3PO из "Звездных войн".
Магистр Йода и дроид C-3PO из "Звездных войн".
Магистр Йода и дроид C-3PO из "Звездных войн".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Олененок Бэмби и его друг — заяц Топотун.
Олененок Бэмби и его друг — заяц Топотун.
Олененок Бэмби и его друг — заяц Топотун.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Дарт Вейдер и имперский штурмовик из "Звездных войн".
Дарт Вейдер и имперский штурмовик из "Звездных войн".
Дарт Вейдер и имперский штурмовик из "Звездных войн".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Пиноккио.
Пиноккио.
Пиноккио.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Принцессы из мультфильма "Холодное сердце".
Принцессы из мультфильма "Холодное сердце".
Принцессы из мультфильма "Холодное сердце".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи мультфильма "Золушка".
Персонажи мультфильма "Золушка".
Персонажи мультфильма "Золушка".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи мультфильма "Робин Гуд".
Персонажи мультфильма "Робин Гуд".
Персонажи мультфильма "Робин Гуд".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Робот Бэймакс из мультфильма "Город героев".
Робот Бэймакс из мультфильма "Город героев".
Робот Бэймакс из мультфильма "Город героев".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Лев Аслан из фильмов по серии книг "Хроники Нарнии".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Замок из заставки Walt Disney Studios.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи "Пиратов Карибского моря": Джек Воробей, капитан Барбосса и Элизабет Суонн.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Магистр Йода и дроид C-3PO из "Звездных войн".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Олененок Бэмби и его друг — заяц Топотун.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Дарт Вейдер и имперский штурмовик из "Звездных войн".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Пиноккио.
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Принцессы из мультфильма "Холодное сердце".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи мультфильма "Золушка".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Персонажи мультфильма "Робин Гуд".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Робот Бэймакс из мультфильма "Город героев".
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

В бельгийском Остенде проходит фестиваль песчаных скульптур "Песочная магия Диснея". 40 художников со всего мира в течение месяца создавали свои произведения по мотивам образов из фильмов и мультфильмов производства компании Disney и ее студий: Pixar, Marvel и LucasArts ("Звездные войны").

Всего на выставке представлено 150 скульптур высотой от двух до шести метров. Для их создания было завезено более 240 грузовиков песка, над скульптурами целый месяц работали 40 художников из 12 стран. Это официально самый большой фестиваль скульптур из песка в мире, его экспозиция открыта для посещения до 9 сентября 2018 года.

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