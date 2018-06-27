Вечер памяти Дементьева пройдет в Твери 16 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вечер памяти Андрея Дементьева пройдет в Твери 16 июля - в день, когда поэту могло бы исполниться 90 лет. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы готовились к 90-летию [поэта] совершенно по-другому, планировалось, что 16 июля проведем концерт в центре города, уже пригласили гостей, участников, была запланирована программа, но так распорядилась жизнь. Андрей Дмитриевич [Дементьев] был человек не просто российского, но мирового масштаба, его знали далеко за пределами нашей страны. Мы все-таки хотели бы провести вечер памяти Андрея Дмитриевича, потому что его труды неоценимы, он внес огромный вклад в развитие российской культуры", - сказал Руденя.

Как пояснили ТАСС в мэрии Твери, место проведения похорон Дментьева не определено. "Прощание состоится в Москве 29 июня, по предварительным данным, в 11 часов, а где будут хоронить - до сих пор неизвестно. Подготовка идет и в Москве, и в Твери", - сказали в мэрии.

Ранее ТАСС сообщал, что в середине к 90-летию Дементьева в Твери на берегу Волги был запланирован II всероссийский слет молодых поэтов "Зеленый листок", на участие в котором заявки подали десятки человек со всей России. Как сообщили ТАСС в Доме поэзии Андрея Дементьева, поэту принадлежит идея создания фестиваля.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".