Ессентуки начали отсчет времени до начала кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ"

ЕССЕНТУКИ, 27 июня. /ТАСС/. В Ессентуках начали обратный отсчет времени до начала Первого Открытого кинофестиваля популярных зрительских жанров "Хрустальный ИсточникЪ", который состоится на Кавказских Минеральных Водах с 21 по 28 июля.

"До начала праздника осталось 555 часов - эта цифра символизирует количество метров самой длинной красной звездной дорожке в мире, по которой на церемонии открытия пройдут российские артисты. Теперь каждая минута приближает нас к празднику", - рассказал ТАСС президент фестиваля, его основатель и учредитель, а также генеральный продюсер - заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис.

Организаторы отметили, что этот факт зафиксируют официальные представители "Книги рекордов Гиннесса".

Звезды кинофестиваля

Участие в кинофестивале примут около 170 представителей советского и российского кино, рассказал в среду на пресс-конференции в Ессентуках Кюрдзидис.

"Около 170 гостей кинофестиваля пройдут по звездной дорожке по улице Интернациональной. Это наши любимые актеры, режиссеры, продюсеры, представители министерств. И мы хотим, чтобы среди них были лучшие люди наших городов- курортов - лучший учитель, лучший врач, на которых мы равняемся. И на Театральной площади состоится торжественное открытие фестиваля", - рассказал он.

По его словам, в конкурсной программе фестиваля за восемь дней будут показаны 11 кинолент, призеров определит профессиональное жюри. Его председатель - Рустам Ибрагимбеков - сценарист, режиссер, продюсер, член Европейской и Американской киноакадемий. Членом жюри является кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Прошкин, снявший "Холодное лето 53-го".

Откликнулись на приглашение участвовать в фестивале Николай Лебедев, который снял "Экипаж" и "Легенду номер 17", приедут Игорь Скляр, Юрий Стоянов, Алла Демидова, Константин Райкин, Александр Михайлов. Будут Нонна Гришаева, Ольга Прокофьева, Владимир Ильин, Андрей Мерзликин, много артистов молодого поколения. "А Светлана Дружинина представит "Гардемаринов -3" вместе с Дмитрием Харатьяном, на кинофестивале мы торжественно отметим 30-летний юбилей этой картины", - сказал Кюрдзидис.

Кюрдзидис рассказал, что участники могут приехать с семьями. "Алена Бабенко, запомнившаяся зрителям по фильму "Водитель для Веры" приедет с сыном и своей мамой", - рассказал он.

Все популярные жанры

Кюрдзидис рассказал, что фестиваль популярного кино собрал, практически, все жанры, вход на просмотры будет бесплатный по пригласительным билетам, получить их сможет каждый житель. Летние открытые показы пройдут в пяти городах Кавказских Минеральных Вод под названием "Кино под кавказским небом". В числе конкурсных картин будут фильмы, которые еще не были в прокате. "Также шесть картин составят культурную программу, рассчитанную на "глубокого" литературного зрителя, еще шесть - ретроспектива фильмов президента фестиваля, которыми я горжусь, хочется, чтобы они дошли до широкого зрителя", - рассказал он.

Определено 12 основных номинаций, тринадцатую - "Признание", кинофестиваль учреждает в память о Народной артистке России Римме Марковой. "Будет и приз зрительских симпатий и будет жюри вручать (приз - ТАСС) "открытию года" - это может быть молодой актер или актриса", - рассказал Кюрдзидис.

О фестивале

С 21 по 28 июля сразу в четырех городах Кавказских Минеральных Вод - Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске - пройдет Первый Открытый кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ". В его рамках состоятся внеконкурсные и ретроспективные показы, будет работать дискуссионный клуб, пресс-клуб, проводиться творческие встречи, мастер-классы, концерты, выступления и другие культурные и благотворительные мероприятия. Учредитель кинофестиваля - АНО "Хрустальный ИсточникЪ", при поддержке правительства Ставропольского края, Министерства культуры РФ и Ростуризма. Закрытие и награждение пройдут в Ессентуках 28 июля.