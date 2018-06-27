Второй отборочный тур Всероссийского детского фестиваля "Добрая волна" проходит в Курске

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Второй отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" проходит в среду на площадке Курской государственной филармонии. В прослушиваниях участвуют 80 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и музыкантов, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Сегодня на прослушивании 80 участников. Мы определим победителей по разным номинациям, в зависимости от возраста и направления - вокал, музыка, инструменталисты, хореография, сценическое чтение. Всего около 30 победителей, в каждой номинации еще будет обладатель Гран-при", - отметили в оргкомитете фестиваля.

Итоги регионального отборочного тура подведут в четверг, 28 июня, во время гала-концерта, на котором выступит посол "Доброй волны" российский певец Сергей Лазарев, а также учащиеся академии популярной музыки композитора Игоря Крутого. Третий отборочный этап фестиваля состоится с 4 по 5 июля в Краснодаре. Финал мероприятия, гала-концерт и награждение победителей состоятся 30 ноября в Казани.

Фестиваль "Добрая волна", ориентированный на укрепление дружеских связей одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, содействие их творческому развитию, а также развитие культурной благотворительности проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань".

В попечительский совет фестиваля входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Послы фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.