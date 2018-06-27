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Музыкальные школы Еревана и Санкт-Петербурга подписали договор о сотрудничестве

Культура
27 июня, 14:42 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 27, июня. /ТАСС

Соглашение даст юным музыкантам возможность активного творческого общения, считает директор петербургского музыкального лицея Виталий Романов

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ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве между петербургским музыкальным лицеем Комитета по культуре города Санкт-Петербурга и ереванской средней специальной музыкальной школой имени Чайковского при министерстве культуры Армении подписан в среду в Ереване. Соглашение заключили в рамках программы дней Санкт-Петербурга в Ереване и визита вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это соглашение даст юным музыкантам возможность активного творческого общения. Очень важен также обмен опытом между педагогами наших учебных заведений. У нас очень много точек соприкосновения и громадные планы на будущее". - сказал директор петербургского музыкального лицея Виталий Романов.

Директор ереванской музыкальной школы имени Чайковского Мартун Костандян выразил уверенность, что все пункты соглашения будут реализованы. "Наши школы имеют богатую историю, и множество подобных соглашений уже дали свои плоды. Не сомневаюсь, что скоро общественность услышит о наших с питерским лицеем совместных проектах", - сказал он.

Торжественная церемония завершилась концертом "Звуки русской души", в рамках которого выступили лауреаты Премии правительства Санкт-Петербурга, выпускники петербургского музыкального лицея. Питерские музыканты провели также мастер-классы по балалайке, фортепиано и домре.

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