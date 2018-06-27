Международный джазовый фестиваль "Вэйсе-джаз" открылся в дни ЧМ в Саранске

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль джазовой музыки "Вэйсе-джаз-2018" открылся в среду в государственном музыкальном театре им. И. М. Яушева в Саранске, передает корреспондент. ТАСС.

"В этом году "Вэйсе-джаз", который обычно проходит осенью, приурочен к чемпионату мира по футболу", - отметил на открытии фестиваля его арт-директор, саксофонист Игорь Бутман.

Выступления джазовых музыкантов будут проходить на сцене театра два дня. Зрители смогут услышать выступления саранских джазменов, квартета Игоря Бутмана и коллектива английского певца Тони Момреля. По словам художественного руководителя биг-бэнда "Саранск" Александра Курина, выступавшего в первом отделении концерта в среду, оркестр специально к ЧМ приготовил программу из песен и мелодий тех стран, сборные которых играют матчи в Саранске. На джазовом фестивале биг-бэнд исполнил вариацию на тему перуанской песни "Полет кондора".

Бутман также сообщил журналистам, что специально к ЧМ российские и английские джазмены планировали поиграть в футбол, но участники коллектива Тони Момреля перед фестивалем травмировали колени. "Наша задача не оттенять чемпионат мира, а сыграть наш лучший джаз, импровизации, зарядить людей, приехавших на праздник, чтобы они запомнили столицу Мордовии еще и как столицу джаза России", - отметил Бутман на пресс-конференции.

Он добавил, что в Саранске очень благодарная публика, а в театре - отличная акустика. "У нас есть несколько записей, которые мы сделали на концерте в Саранске, думаем сделать из них альбом. У зала хорошая акустика плюс сама атмосфера дает что-то магическое", - сказал Бутман.

Фестиваль "Вэйсе-джаз" ("вэйсе" на эрзянском языке означает "вместе") проходит в Саранске с 2002 года под патронатом главы Мордовии. Как сообщает пресс-служба министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии, фестиваль является главным этно-джазовым форумом финно-угорского сообщества в российском культурном пространстве. За годы проведения фестиваля на нем выступили десятки джазменов из России, Венгрии, США, Эстонии, Финляндии, Китая и других стран.