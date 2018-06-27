Карену Шахназарову вручили французский орден Искусств и литературы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Карен Шахназаров стал кавалером французского ордена Искусств и литературы, награду вручила в среду посол Франции в России Сильви Берманн в посольской резиденции в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Очень рада вручить вам [награду] от имени Франции, которая вам очень благодарна за ту глубокую и преданную дружбу и за вашу замечательную работу. Франция удостоила вас ордена Искусств и литературы степени кавалера, который присуждается лицам, которые отличились благодаря своим творениям в сфере искусства", - сказала посол, вручая награду.

Она отметила, что Шахназаров "эффективно и тонко" содействовал успеху многочисленных франко-российских мероприятий, в частности проведению перекрестного года Франции и России в 2010 году. "Вы поддерживаете многочисленные мероприятия, такие как двухнедельник российского кино в Страсбурге, а также фестиваль российского кино в Париже", - добавила глава французской дипмиссии. Также, отметила она, Шахназаров вносит большой вклад в двустороннее общение в сфере культуры, являясь членом координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

"Французские кинематографисты единодушно видят в вас своего друга. Лучше, чем кто-либо, вы умеете передать образ России, не прибегая к стандартным клише", - указала Берманн.

"Спасибо огромное, для меня это огромная честь. Воспринимаю это как знак связи между русской и французской культурой", - сказал Шахназаров, добавив, что эта награда стала для него неожиданностью.

Со своей стороны, присутствовавший на мероприятии министр культуры РФ Владимир Мединский заверил, что российская сторона будет и дальше способствовать развитию двусторонних культурных связей, в том числе в области кинематографа. "Мы и дальше будем развивать нашу совместную работу с Францией, поддерживать фестивали, проходящие во Франции <...> и чтобы в России было больше французских фильмов", - отметил Мединский.

О Шахназарове

Карен Шахназаров - российский режиссер, народный артист РФ (2002). Окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Игоря Таланкина), известен зрителям фильмами "Мы из джаза", "Палата номер шесть", "Курьер". С 1998 года - гендиректор киноконцерна "Мосфильм". За время работы Шахназарова на студии за "Мосфильмом" был закреплен государственный статус, при киностудии открылись курсы подготовки молодых специалистов.

Карен Шахназаров - член Совета по общественному телевидению, попечительских советов Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, Высшей школы телевидения (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского государственного музыкального телерадиоцентра, фонда поддержки слепоглухих "Со-единение", регионального общественного фонда содействия развитию культуры "Мир Кавказа".

Шахназаров награжден кинопремией "Ника" в номинации "Лучшая сценарная работа" (1999, за драму "День полнолуния"), кинопремиями "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (2009, за фильм "Исчезнувшая империя"; 2010, за драму "Палата № 6") а также литературной премией имени Б.Н. Полевого (1982, за повесть "Курьер") и премией "Своя колея" имени В.С. Высоцкого (2007). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1988) и Государственной премии РФ (2003, 2013).