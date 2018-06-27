Посол Великобритании в РФ подтвердил проведение Перекрестного года музыки в 2019 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу подтвердил, что Перекрестный год музыки будет проведен в 2019 году, несмотря на прекращение деятельности Британского совета в России, который должен был заниматься организацией мероприятия.

"Мы планируем сделать многие вещи, которые Британский совет сделал бы в любом случае, - год музыки в 2019 году, очень важны связи между университетами, связи между молодыми учеными, исследователями", - заявил Бристоу в интервью Русской службе Би-би-си, опубликованном в среду.

О проведении Перекрестного года музыки в декабре 2017 года объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британским коллегой Борисом Джонсоном.

Деятельность Британского совета в России была прекращена в марте по предписанию российских властей в рамках ответных мер на высылку российских дипломатов из Великобритании и прекращение двусторонних контактов на высшем уровне в связи с отравлением в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После закрытия организации за двусторонние культурные программы в РФ стал отвечать отдел культуры британского посольства.