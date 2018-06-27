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Роберт Де Ниро и Гильермо дель Торо удостоятся именных звезд на Аллее славы Голливуда

Культура
27 июня, 21:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Дата проведения церемоний открытия звезд не называется

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Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

© EPA-EFE/MARTA PEREZ

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Американский актер Роберт Де Ниро и недавний обладатель премии "Оскар", мексиканский режиссер Гильермо дель Торо вошли в число звезд, которые удостоятся памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда в 2019 году. Об этом сообщило в среду агентство AP.

По его данным, отборочный комитет Торговой палаты Голливуда, присуждающей именные знаки, решил также включить в перечень новых обладателей памятных звезд следующих актеров и актрис - Дэниэла Крэйга, Энн Хэтэуэй, Лупиту Нионго, Алана Аркина, Кристен Белл. За лучшие телеработы будут отмечены, в частности, Люси Лью, Терренс Ховард и Мэнди Мур. Среди певцов почетного знака удостоятся канадец Майкл Бубле, американские исполнительницы Пинк и Фэйт Хилл. Конкретные даты проведения церемоний открытия звезд на Голливудском бульваре пока неизвестны.

Аллея славы Голливуда располагается в Лос-Анджелесе. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - в честь актера Престона Фостера (1900-1970) - была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года. Сейчас на бульваре, являющемся одной из самых известных достопримечательностей Лос-Анджелеса, насчитывается более 2,6 тыс. именных знаков.

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