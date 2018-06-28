Тимур Бекмамбетов считает, что будущее за форматом десктоп-кино

ЛОНДОН, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов наряду со съемками традиционного "большого" кино намерен продолжать работать над развитием и популяризацией собственной инновации - sсreenlife или десктоп-кино, - у которой, уверен он, есть большое будущее. Об этом режиссер рассказал в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС по телефону из Ливерпуля, где он принимает участие в Международном фестивале бизнеса (III International Business Festival).

"Любопытство и открывшаяся значимость стоящих задач столь соблазнительна, что отказаться от этого, вернуться назад, в мир традиционного кино очень и очень трудно. Я не берусь загадывать, но пока мне интереснее и волнительнее исследовать эту часть кинематографа", - сказал режиссер.

Первой такой картиной основанной Бекмамбетовым студии BAZELEVS стал разворачивающийся исключительно на экране компьютера фильм "Убрать из друзей" (2014) режиссера Левана Габриадзе. За ним уже в этом году следуют фильмы "Профайл", "Поиск", "Убрать из друзей 2" и "Днюха", созданные по технологии, которую также нередко называют кино на экране. Все события показаны через призму социальных сетей и мессенджеров, видеозвонков, просмотра роликов на сайтах потокового видео.

Эпоха освоения интернета

Бекмамбетов пояснил, почему уверен в том, что у подобного формата фильмов большое будущее.

"Sсreenlife - очень важный язык и, как мне кажется, культурное явление, потому что мы все живем в эпоху, когда активно осваивается новое пространство. Много веков назад европейцы осваивали Америку, русские - Сибирь, а сегодня мы все вместе осваиваем интернет", - отметил режиссер.

Исследование этого пространства, описание происходящих в нем процессов, уверен Бекмамбетов, может помочь людям справиться со страхами, вызванными новыми технологиями, кардинально изменившими жизнь за последние годы.

"Этот процесс неразрывно связан со страхами, неизвестностью жизни в интернете. Мы, например, до сих пор не знаем, что делать с аккаунтами умерших людей, что является частным пространством в интернете, как государство должно это регулировать, - сказал Бекмамбетов. - У нас по сути не было времени выработать правила и обычаи, связанные с интернетом. Лучший способ справиться с этими страхами и проблемами - рассказывать эмоциональные истории, мифы, сказки, писать романы, то есть делать так, как человечество поступало на протяжении многих тысячелетий, создавая цивилизацию".

"Сейчас мы находимся в самом начале этого пути вхождения в мир новой реальности, где значительная часть самых важных событий жизни происходит на экранах наших компьютеров и телефонов, и лишь первое поколение учится жить в этом мире. Мы влюбляемся, ссоримся, совершаем важные моральные выборы онлайн, но пока это не зафиксировано литературой, кино, и, соответственно, сейчас это самое актуальное. Ведь именно удивительный этап покорения интернета объединяет все народы и страны", - добавил он.

Мастер-класс в Ливерпуле

Именно об этих темах шла речь на фестивале в Ливерпуле, где Бекмамбетов оказался единственным выступающим представителем российского бизнеса. "На этом фестивале творческие вопросы переплетаются с бизнесом и организацией жизни города. Ливерпуль пытается стать одним из центров кинематографии, и моя тема была связана с тем, что вскочить в поезд, который уже движется, очень сложно без новых идей и использования новых технологий. Иначе есть большой риск оказаться в конце очереди - много городов хотят делать фильмы, но, как мне кажется, лучше стартовать с новых идей", - заметил российский режиссер.

Бекмамбетову было задано немало вопросов - как из зала, так и от интернет-пользователей, которые следили за трансляцией онлайн. "Людей интересовало, как и где можно обучиться этому новому языку, который мы изобрели, и теперь продвигаем и популяризируем. Также их интересовало, почему эта задумка может стать успешной именно в Ливерпуле, а не где-либо еще", - поделился деталями своего мастер-класса режиссер.

"Мой ответ был связан с тем, что в Ливерпуле в XX веке появилось очень много великих идей, которые очень сильно повлияли на культуру всего мира, а креативность - главная черта ливерпульцев, - сообщил он. - Взять хотя бы группу Beatles, которая родились на улицах этого города. Между тем, в городе очень много проблем, в том числе у молодежи, есть безработица, и я думаю, что новые идеи рождаются там как решение существующих проблем".

В рамках фестиваля был также показан фильм Бекмамбетова "Профайл", снятый в формате sсreenlife. Особенного интереса к картине, которая в феврале этого года была удостоена приза зрительских симпатий в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля, придало то, что она частично была снята в Великобритании, а главную роль в ней исполнила североирландская актриса Кейн Валейн. Она сыграла роль британской журналистки, которая под прикрытием расследует историю о том, как европейских девушек заманивают в свои сети террористические организации. Постепенно контакты с террористами затягивают и главную героиню.

"Это проблемы британской журналистики, острая проблема, связанная с вербовкой девушек для террористов. Так что интерес к этому фильму, конечно, оказался большим", - заключил Бекмамбетов.