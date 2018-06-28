Работы Айвазовского и Кустодиева покажут в Москве на выставке ко Дню кораблестроителя

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная судостроительной тематике и приуроченная к предстоящему Дню кораблестроителя, который отмечается 29 июня, открывается в Государственном центральном музее современной истории России в четверг. В экспозицию вошли полотна Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других живописцев, сообщила ТАСС генеральный директор музея Ирина Великанова.

"На этих живописных полотнах из собрания музея - подвиги наших моряков в Цусимском сражении, защитники Севастополя и Одессы, грандиозные праздники на воде, и конечно же строители и созидатели кораблей. Авторы произведений - наш легендарный маринист Иван Айвазовский, Борис Кустодиев, Николай Дормидонтов, Георгий Нисский", - рассказала Великанова.

Она отметила, что в Музее современной истории России хранится уникальная в своем роде коллекция макетов и моделей кораблей. В коллекции представлено около 50 музейных предметов среди них модели таких известных кораблей, как крейсер "Аврора", броненосец "Князь Потемкин-Таврический", ледокол "Ленин", теплоход "Комсомол".

"Они выставлялись в залах постоянной экспозиции музея и отражали основные события истории нашей страны и мира, в которых участвовали эти легендарные корабли - революции, гражданскую войну в Испании, Великую Отечественную войну, освоение Северного морского пути, развитие атомной энергетики. Модель фрегата (крейсера I ранга) "Память Азова" была выполнена в Японии, куплена музеем в 1930 году у гражданина Н. Беклемишева, предположительно, родственника вице-адмирала русского императорского флота Н. А. Беклемишева", - поделилась собеседница агентства.

По ее словам, длительное хранение и экспонирование этих предметов не могло не отразиться на их сохранности, так как это довольно хрупкий вид музейных предметов. "Я очень рада, что благодаря ОСК (Объединенной судостроительной корпорации - прим. ТАСС) появилась возможность начать реставрацию этих 12 моделей и мы сможем постепенно возвращать их в экспозицию", - пояснила Великанова.

На выставке, которая продлится до 15 июля, будет представлена модель фрегата (крейсера I ранга) "Память Азова" (Япония, Нагасаки, 1892), на котором цесаревич Николай, будущий император Николай II, в 1890-1891 годах в составе эскадры совершил Восточное путешествие. "Эта модель впервые будет представлена широкой публике после проведенной реставрации", - добавила директор музея.