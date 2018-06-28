Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работы Айвазовского и Кустодиева покажут в Москве на выставке ко Дню кораблестроителя

Культура
28 июня, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Выставка продлится до 15 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная судостроительной тематике и приуроченная к предстоящему Дню кораблестроителя, который отмечается 29 июня, открывается в Государственном центральном музее современной истории России в четверг. В экспозицию вошли полотна Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других живописцев, сообщила ТАСС генеральный директор музея Ирина Великанова.

"На этих живописных полотнах из собрания музея - подвиги наших моряков в Цусимском сражении, защитники Севастополя и Одессы, грандиозные праздники на воде, и конечно же строители и созидатели кораблей. Авторы произведений - наш легендарный маринист Иван Айвазовский, Борис Кустодиев, Николай Дормидонтов, Георгий Нисский", - рассказала Великанова.

Она отметила, что в Музее современной истории России хранится уникальная в своем роде коллекция макетов и моделей кораблей. В коллекции представлено около 50 музейных предметов среди них модели таких известных кораблей, как крейсер "Аврора", броненосец "Князь Потемкин-Таврический", ледокол "Ленин", теплоход "Комсомол".

"Они выставлялись в залах постоянной экспозиции музея и отражали основные события истории нашей страны и мира, в которых участвовали эти легендарные корабли - революции, гражданскую войну в Испании, Великую Отечественную войну, освоение Северного морского пути, развитие атомной энергетики. Модель фрегата (крейсера I ранга) "Память Азова" была выполнена в Японии, куплена музеем в 1930 году у гражданина Н. Беклемишева, предположительно, родственника вице-адмирала русского императорского флота Н. А. Беклемишева", - поделилась собеседница агентства.

По ее словам, длительное хранение и экспонирование этих предметов не могло не отразиться на их сохранности, так как это довольно хрупкий вид музейных предметов. "Я очень рада, что благодаря ОСК (Объединенной судостроительной корпорации - прим. ТАСС) появилась возможность начать реставрацию этих 12 моделей и мы сможем постепенно возвращать их в экспозицию", - пояснила Великанова.

На выставке, которая продлится до 15 июля, будет представлена модель фрегата (крейсера I ранга) "Память Азова" (Япония, Нагасаки, 1892), на котором цесаревич Николай, будущий император Николай II, в 1890-1891 годах в составе эскадры совершил Восточное путешествие. "Эта модель впервые будет представлена широкой публике после проведенной реставрации", - добавила директор музея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты
3
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
4
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости