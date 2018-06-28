Александр Дмитриев покидает пост главного дирижера Санкт-Петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист СССР Александр Дмитриев покидает пост художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Заключительный концерт в этой должности он даст в четверг на Международном фестивале "Музыкальная коллекция".

Под управлением дирижера прозвучат цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в оркестровке Мориса Равеля и Симфонические танцы Сергея Рахманинова - последнее оркестровое сочинение этого композитора.

"Я благодарен музыкантам оркестра за то, что все эти десятилетия мы были дружным коллективом, исполняли великолепную музыку и получали удовольствие от нашей совместной работы. Работать с таким коллективом - большое счастье. Для меня принципиально важно, что я оставляю оркестр в хорошей профессиональной форме. И я покидаю свой пост с легким сердцем и с ясным пониманием, что надо вовремя уйти"- , сказал корреспонденту ТАСС Дмитриев.

По словам артиста, для него "всегда было важно вносить в работу свежую струю, решать новые задачи, поддерживать творческую энергию коллектива". И во время недавних гастролей в Великобритании, где оркестр регулярно выступает уже 27 лет, дирижеру было приятно прочитать в рецензиях, что коллектив продолжает творчески развиваться.

Народный артист СССР осторожно высказался о том, кто станет его преемником на посту художественного руководителя оркестра. Не исключено, что в течение некоторого времени с коллективом выступят разные дирижеры, одному из которых будет отдано предпочтение.

Этапы творческого пути

Александр Дмитриев был приглашен на работу в филармонию дирижером Евгением Мравинским. Более 40 лет Дмитриев возглавлял Академический филармонический оркестр, который под его руководством побывал на гастролях во многих странах Европы, Азии и Америки. Под его управлением в Петербурге впервые прозвучали Восьмая симфония Малера, оперы "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси и "Дитя и волшебство" Равеля, оратория Генделя "Сила музыки". Его репертуар охватывает все симфонии Бетховена, Брамса, Чайковского, Рахманинова, много современной музыки.

Профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Дмитриев, которому в нынешнем году исполнилось 83 года, намерен продолжать свою педагогическую деятельность в этом старейшем музыкальном вузе России. Дирижер носит звание лауреата Государственной премии России, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В нынешнем году Александр Дмитриев награжден премией Правительства Санкт- Петербурга "За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры".

В новом сезоне Александр Дмитриев продолжит сотрудничество с Академическим филармоническим оркестром в статусе приглашенного дирижера. Следующее их совместное выступление запланировано на 20 октября.