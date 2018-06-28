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Медведев поздравил режиссера Сергея Бодрова с 70-летием

Культура
28 июня, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Премьер отметил, что фильмы Бодрова "захватывают с первой минуты и не отпускают до конца"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Бодрова с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Человек большого таланта, замечательный сценарист, кинорежиссер и писатель, на вопрос о секрете своего успеха вы однажды ответили, что просто старались снимать интересное кино и работать с талантливыми людьми. Короткий, но действенный рецепт, и ваше творчество отлично это подтверждает", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что режиссеру удаются и лирические комедии, и масштабные исторические картины, военные драмы и даже фэнтези. "Трогательные, искренние, с яркой авторской позицией, они захватывают с первой минуты и не отпускают до конца. Заставляют задуматься и запоминаются надолго", - добавил он.

Сергей Бодров родился 28 июня 1948 году в Хабаровске. В 1974 году заочно окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова), а в 1978 году написал свой первый сценарий для комедии Владимира Рогового "Баламут".

В 1984 году дебютировал в качестве кинорежиссера. Его первой режиссерской работой стала мелодрама "Сладкий сок внутри травы", снятая вместе с Аманбеком Альпиевым на киностудии "Казахфильм". Режиссер также известен такими картинами, как "Белый король, красная королева", "Кавказский пленник", "Я хотела увидеть ангелов", "Седьмой сын", "Монгол". Он также выступил сценаристом фильма своего сына Сергея Бодрова мл. "Сестры".

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