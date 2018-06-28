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Матвиенко предлагает подумать о создании страхового фонда культурного наследия

Культура
28 июня, 12:18 дата обновления: 28 июня, 12:46 UTC+3 СУЗДАЛЬ СУЗДАЛЬ 28, июня. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что сигналом к совершенствованию законодательства в области реставрационного дела стал случай с повреждением картины Ильи Репина в Третьяковской галерее

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает вернуться к вопросу страхования особо ценных произведений искусства и создать страховой фонд объектов культурного наследия после инцидента с картиной Репина в Третьяковской галерее.

"Сегодня произведения искусства подлежат страхованию только при их вывозе за границу. Думаю, что пора актуализировать вопросы страхования особо ценных музейных предметов и памятников культуры и истории. А также подумать о создании страхового фонда объектов культурного наследия", - сказала Матвиенко на пленарном заседании VII парламентского форума "Историко-культурное наследие России", посвященного вопросам развития реставрационного дела, сохранению памятников деревянного зодчества и активному вовлечению в эту работу добровольцев.

По ее словам, сигналом к совершенствованию законодательства в области реставрационного дела стали случаи покушений на шедевры отечественной культуры. "Как вы помните, недавно произошло ЧП с картиной Ильи Репина в Третьяковской галерее. Реставрация поврежденного полотна потребует больших федеральных затрат, которых наверняка можно было бы избежать, будь оно своевременно застраховано, а могло и вовсе остаться невредимым при обеспечении необходимых мер безопасности, которые используются во всех музеях мира", - сказала сенатор.

Сообщение о повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее поступило в полицию вечером 25 мая. Полицейские задержали злоумышленника, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело, статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Реестр памятников деревянного зодчества

Также Валентина Матвиенко считает необходимым создать единый общероссийский реестр памятников деревянного зодчества и разработать госпрограмму для сохранения музеев деревянной архитектуры.

"К сожалению, далеко не все объекты деревянного культурного наследия восстановлены и нашли своих ревностных хранителей. Более половины из них нуждаются в экстренном спасении. Считаю, что для этого нужно прежде всего создать общероссийский реестр памятников деревянного зодчества", - сказала Матвиенко.

"[Необходимо] разработать действенную государственную программу по формированию и сохранению музеев деревянной архитектуры", - добавила она.

По словам Матвиенко, сегодня в России официально зарегистрировано почти 9 тыс. памятников деревянного зодчества. Она подчеркнула, что такого количества нет ни в одной стране мира. "Традиционное русское зодчество - это не просто жемчужина нашей истории и культуры, но и наш национальный бренд. Важным условием сохранения памятников деревянного зодчества является создание музеев под открытым небом", - сказала сенатор, приведя в пример такие известные музеи, как "Кижи", "Малые Корелы", музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.

"Сегодня у нас около сорока архитектурных музеев, имеющих в своей экспозиции памятники деревянного зодчества. Старейший из них - музей-заповедник "Коломенское" - в этом году отметил свой 95-летний юбилей", - отметила спикер Совфеда.

Она также заявила, что принятие Концепции сохранения памятников деревянного зодчества, подготовленной Министерством культуры РФ, расширит возможности включения отечественных памятников деревянного зодчества в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

"В Министерстве культуры России подготовлен проект Концепции сохранения памятников деревянного зодчества. Ее принятие поможет решить многие из накопившихся проблем. А также расширит возможности включения отечественных памятников деревянного зодчества в репрезентативный список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что согласно Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время, по словам спикера Совфеда, на территории страны находится двадцать девять таких объектов. "И по этому показателю мы занимаем пока лишь девятое место в мире", - констатировала она.

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