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Поэта Андрея Дементьева похоронят в Москве

Культура
28 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее стало известно, что церемония прощания с Дементьевым пройдет 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского в Москве

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Андрей Дементьев

Андрей Дементьев

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский поэт Андрей Дементьев, скончавшийся во вторник на 90-м году жизни, будет похоронен в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщила его вдова Анна Пугач.

"На семейном совете мы приняли решение не ехать в Тверь и похоронить Андрея Дмитриевича в Москве. Отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Дементьевым пройдет 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского в Москве.

Вдова отметила, что в эти часы решается вопрос о месте похорон поэта. "Скорее всего похоронят в Кунцево", - сказала она.

О поэте

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки.

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Андрей Дементьев

Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева

Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - не простая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Среди популярных сборников - "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи также созданы десятки песен.

С 1981 года по 1992 год Дементьев был главным редактором журнала "Юность". С 1997 года по 2001 год - шефом бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке.

В течение многих лет он принимал участие в деятельности общественных организаций: был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, председателем правления Фонда реставрации старой Москвы. С 2008 года Дементьев был членом Общественной палаты.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), Ленина (1988), Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1984), "Знак Почета" (1970).

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