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Министерство культуры стало учредителем Госфильмофонда

Культура
28 июня, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Постановление кабмина также обязывает Минкультуры в течение 45 дней утвердить новый устав Госфильмофонда

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полномочия учредителя Госфильмофонда будет выполнять Министерство культуры России. Соответствующее постановление правительства РФ от 26 июня 2018 года опубликовано в четверг на сайте правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет установить, что функции и полномочия учредителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" от имени Российской Федерации осуществляет Министерство культуры Российской Федерации", - говорится в документе.

Постановление также обязывает Минкультуры в течение 45 дней утвердить устав Госфильмофонда - прежний считается утратившим силу.

Госфильмофонд России - основной архив кинофильмов Российской Федерации, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Является государственным учреждением культуры - хранителем коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

Как говорится на сайте Госфильмофонда, "правительство РФ обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для сохранности, целостности и неотчуждаемости коллекции фильмов и других киноматериалов, хранящихся в фонде".

В начале 2018 года сменилось руководство Госфильмофонда: вместо Николая Бородачева, занимавшего пост с 2001 года, пришел экс-глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

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