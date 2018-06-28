Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девятый фестиваль авторского кино "Киноликбез" открылся в Петербурге

Культура
28 июня, 18:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

Просмотры в течение трех дней будут проходить в интеллектуальном кластере "Игры разума"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль авторского кино "Киноликбез", включающий игровые, документальные, анимационные фильмы и видеоарт, открылся в четверг в Петербурге при участии 15 стран Европы, Азии и Южной Америки. Просмотры в течение трех дней будут проходить в интеллектуальном кластере "Игры разума", сообщает корреспондент ТАСС.

"Юмор современной ситуации в том, что старики (такие, как Годар или Линч) снимают молодое авангардное и подлинно авторское кино, тогда как выпускники киновузов делают глубоко стариковские фильмы. В большинстве дебютов нет ни малейших признаков юности: свежести, смелости, нестандартности. Поэтому задача "перпендикулярного" кино и "Киноликбеза" в частности - показать, что возможен и самый удивительный случай: молодые режиссеры могут снимать молодые и новые картины. Мы верим, что есть поколение, которому можно вручить потрепанное в боях, но непобедимое знамя", - прокомментировал журналистам задачу фестиваля его организатор, профессор Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций Вячеслав Корнев.

Всего к фестивалю допущено 73 фильма молодых режиссеров из Белоруссии, Бразилии, Грузии, Израиля, Ирана, Испании, Казахстана, Молдавии, Норвегии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Швейцарии. Принципиальная позиция организаторов фестиваля состоит в демократичности и доступности хорошего кино широкому зрителю. Вход на все показы свободный. Фильмы идут в режиме нон-стоп небольшими блоками с выступлениями участников и вопросами из зала.

Главная награда фестиваля "Киноликбез" - приз "Золотой Жан-Люк" - вручается победителям в категориях "полнометражное игровое кино", "короткометражное игровое кино", "документальное кино", "анимация" и "киноэссе". По особому решению жюри лучшей картине всего фестиваля может быть вручен Гран-При "Киноликбеза".

Еще один "Золотой Жан-Люк" присуждается фильму - победителю конкурса зрительских симпатий. Приз назван так в честь франко-швейцарского режиссера, кинокритиков, актера, сценариста и кинопродюсера Жана-Люка Годара, стоявшего у истоков французской новой волны в кинематографе, чьи фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Фестивальное жюри возглавил лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России Сергей Кудрявцев. В последний день фестиваля на "Ленфильме" он проведет презентацию своей трехтомной авторской киноэциклопедии "Почти 44 тысячи".

Фестиваль авторского кино "Киноликбез" первые шесть лет проходил в Барнауле. Ныне он уже в третий раз проводится как петербургский киносмотр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости