Девятый фестиваль авторского кино "Киноликбез" открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль авторского кино "Киноликбез", включающий игровые, документальные, анимационные фильмы и видеоарт, открылся в четверг в Петербурге при участии 15 стран Европы, Азии и Южной Америки. Просмотры в течение трех дней будут проходить в интеллектуальном кластере "Игры разума", сообщает корреспондент ТАСС.

"Юмор современной ситуации в том, что старики (такие, как Годар или Линч) снимают молодое авангардное и подлинно авторское кино, тогда как выпускники киновузов делают глубоко стариковские фильмы. В большинстве дебютов нет ни малейших признаков юности: свежести, смелости, нестандартности. Поэтому задача "перпендикулярного" кино и "Киноликбеза" в частности - показать, что возможен и самый удивительный случай: молодые режиссеры могут снимать молодые и новые картины. Мы верим, что есть поколение, которому можно вручить потрепанное в боях, но непобедимое знамя", - прокомментировал журналистам задачу фестиваля его организатор, профессор Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций Вячеслав Корнев.

Всего к фестивалю допущено 73 фильма молодых режиссеров из Белоруссии, Бразилии, Грузии, Израиля, Ирана, Испании, Казахстана, Молдавии, Норвегии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Швейцарии. Принципиальная позиция организаторов фестиваля состоит в демократичности и доступности хорошего кино широкому зрителю. Вход на все показы свободный. Фильмы идут в режиме нон-стоп небольшими блоками с выступлениями участников и вопросами из зала.

Главная награда фестиваля "Киноликбез" - приз "Золотой Жан-Люк" - вручается победителям в категориях "полнометражное игровое кино", "короткометражное игровое кино", "документальное кино", "анимация" и "киноэссе". По особому решению жюри лучшей картине всего фестиваля может быть вручен Гран-При "Киноликбеза".

Еще один "Золотой Жан-Люк" присуждается фильму - победителю конкурса зрительских симпатий. Приз назван так в честь франко-швейцарского режиссера, кинокритиков, актера, сценариста и кинопродюсера Жана-Люка Годара, стоявшего у истоков французской новой волны в кинематографе, чьи фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Фестивальное жюри возглавил лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России Сергей Кудрявцев. В последний день фестиваля на "Ленфильме" он проведет презентацию своей трехтомной авторской киноэциклопедии "Почти 44 тысячи".

Фестиваль авторского кино "Киноликбез" первые шесть лет проходил в Барнауле. Ныне он уже в третий раз проводится как петербургский киносмотр.